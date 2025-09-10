Ana Prieto, el orgullo de Los Barrios en el Mundial de atletismo de Tokio: "Todavía no me lo creo"

Con solo 19 años ya ha hecho historia en el deporte del Campo de Gibraltar. Ana Prieto se ha convertido en el orgullo de Los Barrios, un pueblo al que va a representar en el próximo Mundial absoluto de atletismo que se celebrará en Tokio (Japón) del 13 al 21 de septiembre. La internacional barreña es la segunda integrante más joven del equipo nacional de 56 atletas. Ana es la benjamina de las seis especialistas convocadas para el relevo de 4x400 metros, una prueba en la que brillado de manera descomunal durante esta temporada, la de su salto a la élite.

Ana Prieto se marcha este miércoles a Madrid, donde, una vez reunida con la selección, el jueves emprenderá el ilusionante vuelo directo a Tokio. En la capital nipona, los mundialistas competirán en el estadio olímpico del 13 al 21 de este mes, aunque la comarca no puede perderse la aparición de los relevos del 400: las semifinales se corren el día 20 y, en caso de que España se clasifique, la final se disputará el día 21 en horario de tarde en Japón (horario matinal en España).

La deportista de Los Barrios apura sus últimos entrenamientos en casa, en las pistas donde ha crecido casi toda su carrera como atleta, en el estadio Enrique Talavera (el atleta olímpico algecireño que da nombre a la instalación). Ana se entrena bajo la tutela de Saúl Sáez, mentor y artífice indispensable del éxito de la barreña desde que empezó a dar sus primeros pasos en la cantera del Club Bahía de Algeciras. Prieto dio el salto no hace mucho para competir con los colores del Diputación de Valencia, pero no ha querido separar su camino de Saúl, un técnico que ha ayudado a crecer también a corredores como Marina Delgado o Mustapha Sabili.

Ana Prieto todavía asimila su llamada al Mundial. ¿Cómo se enteró? "Fue hace un par de semanas, cuando salió la preselección. Estaba en casa pendiente de la rueda de prensa del seleccionador, esperando que dijera mi nombre. Teníamos la esperanza de estar en la lista, pero hasta que no ves el nombre...", reconoce con emoción. "Yo todavía no me lo creo, hasta que no esté allí no lo voy a asimilar".

Ana Prieto, con la camiseta de España. / Andrés Carrasco

La velocista comenzó en el atletismo probando en diferentes pruebas, como la mayoría, hasta que en la categoría sub-16 se decantó por los 400 metros, asesorada por su entrenador. Los resultados dieron la razón a ambos: Ana Prieto ha disputado nueve campeonatos de España y, desde que hizo un quinto puesto en su debut, ha acumulado ocho medallas de oro, ocho títulos seguidos, una racha estratosférica que ha elevado con diferentes récords personales y el mejor registro andaluz. Su último gran éxito lo vivió en julio en el Europeo sub-23 disputado en Noruega, donde Ana se colgó una plata con el relevo 4x400 metros. El currículum internacional de la barreña cuenta también con el Europeo sub-18 en 2022 en Jerusalén, el Europeo sub-20 de 2023 también en Israel y el Mundial sub-20 de Lima en 2024.

"El atletismo me lo tomo en serio, siempre lo he hecho", afirma la velocista. "Con los años fui viendo que conseguía cosas, que podía tener un futuro", admite Prieto, que compagina el deporte de alta competición con la educación: "Estudio fisioterapia en Málaga, voy bien, intento no meterme mucha presión, pero siempre he tenido claro que los estudios no pueden descuidar. El atletismo no te da de comer aunque ahora mismo estoy muy centrada en los retos que tengo por delante", explica.

Su familia no puede estar más contenta. Hace pocos días, el alcalde de la Villa, Miguel Alconchel, recibió a Ana y sus familiares en el Ayuntamiento, un reconocimiento a su participación en el Mundial: "Sienta bien que tu pueblo esté orgulloso de ti, yo siempre he dicho que soy de Los Barrios allá donde voy aunque haya representado al club de Algeciras, quiero que el nombre de Los Barrios suene", señala.

Como referentes más cercanos, la barreña se fija en las que serán sus compañeras: "Las niñas del relevo han corrido muchísimo este año. Pienso que si ellas han llegado a lo mejor yo también puedo llegar".

Saúl Sáez y Ana Prieto, mentor y pupila. / Andrés Carrasco

Saúl Sáez, su mentor

Saúl Sáez es un atleta y entrenador de consumada trayectoria en Algeciras. Ligado durante muchos años al club de la ciudad, al Bahía, Saéz apostó por un camino en solitario para atender otros frentes, aunque se centró en un grupito de atletas que han prosperado bajo sus entrenamientos.

Sobre Ana Prieto solo tiene palabras de admiración: "Es una chica encantadora, muy risueña, muy responsable y muy formal", asegura. "El atletismo enseña valores, en su caso no sé si los traía de serie y los ha puesto en práctica o los ha adquirido de chiquitita y los está desarrollando. Es sencillo ser su entrenador porque pone pocos problemas, ella sabe lo que tiene que hacer y es una chica excepcional".

¿Cómo fue descubrir el potencial de la atleta? "Va saliendo solo, vas viéndola", relata. "El 400 es una prueba dura, es la velocidad más prolongada que existe y junto al 800 son las disciplinas más exigentes fisiológicamente hablando porque el atleta tiene que estar predispuesto un poco a sufrimiento y la mitad de los entrenamientos son de pájara. Ella lo asimilaba bien, le gustaba y al final va mejorando, accediendo a campeonatos... Ana ya está en la élite, un Mundial absoluto es la élite, ahora a intentar establecerse ahí durante unos cuantos años porque es joven y creemos que puede seguir creciendo", argumenta.

Saéz pone en relieve la dificultad de participar en una prueba de esta talla: "En España hay 20 y tantas mil licencias de atletismo y solo van 56 al Mundial", dice tajante. "Además, hay pruebas donde es especialmente difícil, el hecho de estar ya es un logro importante".

El entrenador algecireño pide a su pupula que "disfrute la experiencia" y que se preparare para un ambiente inolvidable: "Al final es casi como ir a unos Juegos aunque solo de atletismo. El estadio olímpico de Tokio, que en los Juegos no pudo tener público por el Covid, esta vez se va a llenar seguro", augura.