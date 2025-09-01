El Ayuntamiento de Los Barrios se enorgullece de la atleta internacional Ana Prieto

La atleta internacional barreña Ana Prieto ha sido reconocida este lunes por el Ayuntamiento de Los Barrios. La velocista ha recibido el cariño y la felicitación del alcalde, Miguel Alconchel, y otros miembros de la Corporación municipal por sus recientes éxitos y por la convocatoria para la preselección de la selección nacional absoluta de atletismo para el próximo Mundial de Tokio (Japón).

Alconchel ha deseado suerte a Ana Prieto en una recepción en la que también han estado presentes el delegado de Deportes, Raúl Álvarez, la delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, así como familiares de la deportista.

Con tan solo 19 años y aún en categoría sub-23, Ana ha sido incluida en la preselección de la Real Federación Española de Atletismo para disputar el Campeonato del Mundo absoluto, que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de septiembre. La velocista barreña espera vivir su primera experiencia internacional con la selección absoluta, formando parte de los relevos 4x400 metros lisos femenino y 4x400 mixtos, modalidades en las que España aspira a brillar en la cita mundialista.

Prieto, que compite con el Club Diputación de Valencia y entrena bajo la dirección de Saúl Sáez, culmina así una temporada brillante en la que ha cosechado importantes resultados a nivel nacional e internacional.