La barreña Ana Prieto, preseleccionada para el Campeonato del Mundo absoluto de atletismo en Tokio

La joven atleta Ana Prieto, natural de Los Barrios, ha sido incluida en la preselección de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para disputar el próximo Campeonato del Mundo absoluto, que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de septiembre. La convocatoria ha sido anunciada este miércoles na por el seleccionador nacional, José Peiró.

A sus 19 años y todavía en categoría sub-23 de primer año, Ana afrontará la que será su primera experiencia internacional con la selección absoluta, un hito histórico para la deportista y para el municipio barreño. La velocista ha sido convocada para formar parte de los relevos 4x400 metros lisos femenino y 4x400 mixtos, modalidades en las que España buscará un papel destacado en la cita mundialista.

Prieto, que compite con el Club Diputación de Valencia y entrena bajo la dirección de Saúl Sáez, culmina así una temporada brillante en la que ha cosechado importantes resultados a nivel nacional e internacional. Recientemente participó en una concentración en Sant Cugat (Barcelona) del 17 al 24 de agosto, centrada en la preparación de los relevos absolutos.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha mostrado su satisfacción a través de redes sociales, felicitando a la atleta por este logro: “Ana Prieto, nuestra joven atleta de tan solo 19 años, ha sido convocada por la selección absoluta de atletismo para participar en el Mundial de Atletismo en Tokio. Es la más joven del equipo y tiene opciones de competir en los relevos. Enhorabuena a Ana y a todo su equipo por esta convocatoria tan importante con la que culmina una temporada de grandes éxitos”.

Tras nueve días de concentración en Barcelona, Ana ya se encuentra de nuevo en Los Barrios, retomando los entrenamientos junto a su entrenador a la espera de la confirmación oficial de su viaje a Tokio.