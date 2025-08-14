La atleta barreña Ana Prieto, convocada con la selección absoluta para el Mundial de Tokio

La joven atleta de Los Barrios Ana Prieto, que compite bajo los colores de la Diputación de Valencia, ha recibido la convocatoria de la Real Federación Española de Atletismo para integrarse en la selección absoluta. La cita es para participar en la concentración previa al Campeonato del Mundo absoluto, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.

La concentración tendrá lugar en Sant Cugat (Barcelona) del 17 al 24 de agosto y estará centrada en la preparación y puesta a punto de los relevos absolutos de 4x400 metros y 4x400 metros mixtos.

Prieto, entrenada por Saúl Sáez, vivirá así su primera experiencia con la selección absoluta, un hito que llega tras una temporada brillante: cuarta de Europa sub-23, campeona de España sub-23 y quinta en el Campeonato de España absoluto.

Este nuevo logro consolida a Ana Prieto como una de las grandes promesas del atletismo nacional y supone un motivo de orgullo para su localidad natal, Los Barrios, que ve cómo su joven talento sigue alcanzando metas cada vez más altas.