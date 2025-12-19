Gran Sur se llena de magia esta Navidad con una completa programación familiar y actividades gratuitas

El centro comercial Gran Sur da la bienvenida a la Navidad con una amplia programación de actividades pensadas para disfrutar en familia y vivir estas fechas con ilusión, creatividad y espíritu festivo. Desde hoy y hasta el 4 de enero, los más pequeños serán los grandes protagonistas de una agenda repleta de gymkanas temáticas, talleres infantiles y encuentros muy especiales con Papá Noel y los Reyes Magos, todas ellas de carácter gratuito.

La programación arranca hoy viernes 19 de diciembre con una gymkana navideña dedicada al saco de Papá Noel y continúa durante los días festivos con propuestas tan variadas como talleres de dulces, manualidades navideñas, actividades de Nochevieja y juegos inspirados en los ayudantes reales de Oriente. Papá Noel visitará Gran Sur los días 20, 22 y 23 de diciembre por la tarde, ofreciendo a los niños la oportunidad de conocerlo en persona y compartir sus deseos navideños, mientras que los Reyes Magos harán lo propio los días 3 y 4 de enero, recogiendo las cartas llenas de ilusión antes de la noche más mágica del año.

Entre las actividades más destacadas se encuentran los talleres creativos de árboles de Navidad, galletas de Nochevieja, atrezzo festivo y dulces para la cabalgata de Reyes, así como las tradicionales gymkanas que invitan a los participantes a ayudar a Papá Noel y a Sus Majestades en distintas misiones navideñas. Además, el 30 de diciembre, Gran Sur celebrará sus Mini Campanadas, una propuesta pensada para que los más pequeños puedan despedir el año de una forma divertida y adaptada a ellos.

Los horarios y días concretos de cada actividad pueden consultarse en la web del centro comercial: www.centrocomercialgransur.es.

Sandra Fernández Garrido, gerente de Gran Sur, ha comentado que “queremos que las familias vivan la Navidad como una experiencia compartida, donde cada actividad sea una oportunidad para disfrutar juntos y crear recuerdos especiales. Todas nuestras propuestas están pensadas para que los niños se diviertan y los padres encuentren un espacio seguro y acogedor para celebrar estas fechas”. La gerente ha añadido que “ofrecer actividades gratuitas forma parte de nuestro compromiso con la comunidad y con La Línea de la Concepción, reforzando a Gran Sur como un lugar de encuentro y ocio familiar durante la temporada navideña”.

Con esta programación, Gran Sur se consolida como un espacio de referencia en la ciudad para disfrutar de la Navidad, con actividades pensadas para el ocio, la creatividad y la ilusión de los más pequeños.