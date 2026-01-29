Últimos días para participar en uno de los festivales de cortos más veteranos de Andalucía

El próximo 31 de enero finaliza el plazo de inscripción para participar en la 47 edición del Festival Internacional de Cortometrajes en San Roque (FICSAN 2026), una de las citas cinematográficas más consolidadas del calendario cultural andaluz.

El festival, organizado por la Delegación Municipal de Cultura Luis Ortega Brú del Ayuntamiento de San Roque, se celebrará entre el 1 y el 7 de junio de 2026, periodo en el que se concederán ocho premios dentro de su sección oficial.

Un festival abierto a realizadores y escuelas de cine

La convocatoria está abierta a realizadores, colectivos cinematográficos, escuelas de cine, asociaciones y productores, que podrán presentar hasta dos cortometrajes por autor, siempre que hayan sido realizados con posterioridad al 1 de enero de 2024.

Las obras no podrán haber participado anteriormente en el festival y deberán tener una duración máxima de 15 minutos, quedando descalificadas aquellas que superen ese límite.

Requisitos técnicos y condiciones de participación

Los cortometrajes deberán presentarse en formato digital Full HD, 2K o 4K, con especificaciones técnicas concretas de vídeo y audio. Las producciones podrán ser mudas o sonoras y estar habladas en cualquier idioma, siempre que cumplan los requisitos de subtitulado establecidos en las bases.

Quedarán excluidas de la sección oficial las películas de carácter publicitario, vídeos musicales, documentales y aquellas que utilicen material no original en más de un 50 %.

Inscripción y proceso de selección

El plazo de inscripción comenzó el 15 de diciembre de 2025 y finalizará el 31 de enero de 2026. La presentación de obras se realizará exclusivamente a través de la plataforma Festhome.

La organización comunicará antes del 5 de mayo de 2026 los cortometrajes seleccionados para concurso. Las copias de proyección deberán enviarse antes del 17 de mayo por medios digitales habilitados.

Exhibiciones y gala de clausura

Los cortometrajes seleccionados formarán parte del catálogo oficial del FICSAN y se exhibirán en sesiones públicas con un máximo de tres horas diarias de proyección.

La gala de clausura del Festival Internacional de Cortometrajes en San Roque tendrá lugar el 5 de junio de 2026.