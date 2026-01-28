Desde Los Barrios al Falla: así es la comparsa femenina que debuta en el COAC 2026

La comparsa ‘Las pasajeras’, procedente de Los Barrios (Campo de Gibraltar), se presentó en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 del Gran Teatro Falla de Cádiz, donde ha presentado su repertorio en las sesiones preliminares del certamen.

La agrupación, de nueva formación y sin experiencia previa en el certamen gaditano, ha llamado la atención por su apuesta creativa e interpretativa en la modalidad de comparsas.

Una agrupación femenina desde Los Barrios

La comparsa está liderada por María del Pilar Castillo Millán, quien firma tanto la letra como la música, y también asume la dirección y representación legal del grupo. Se trata de una propuesta íntegramente creada por su autora, que afronta el reto de estrenarse en uno de los escenarios más exigentes del carnaval andaluz.

La comparsa apuesta por una estética y repertorio que buscan resonar tanto con la tradición del carnaval como con una identidad propia ligada a su territorio, aunque su evolución en el concurso dependerá de la acogida del público y del criterio del jurado en las sucesivas eliminatorias.

Su presencia en el Falla representa un hito para Los Barrios y la comarca, al facilitar la visibilidad de agrupaciones emergentes en el principal concurso de agrupaciones carnavaleras de Andalucía.