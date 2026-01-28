La confesión más dura de Alejandro Sanz llega a Movistar Plus+

Alejandro Sanz en el estreno de su documental 'Cuando nadie me ve'

Alejandro Sanz se muestra como nunca en Cuando nadie me ve, el documental que se ha estrenado en Movistar Plus+ y en el que el artista recorre las luces y las sombras de su vida personal y profesional tras superar su mayor crisis existencial.

El trabajo repasa cómo ha ido afrontando distintos momentos de su trayectoria, marcada por la presión del éxito, los altibajos emocionales y una depresión que le llegó a desenamorar de la música.

La presión del éxito y la salud mental

Sanz reflexiona sobre cómo el éxito puede generar un estrés añadido en la vida de un artista. “Hay altibajos, como en la vida de todo el mundo, pero depender tanto del éxito crea a veces una presión extra”, explica en una entrevista a EFE.

En el documental reconoce que durante años no supo decir “no”, una actitud que ahora identifica como una de las principales causas de desgaste. “Hay que practicar el no”, afirma desde un presente más consciente de la importancia de cuidar la salud mental.

Alejandro Sanz y el director del documental Álvaro Ron

Vida privada y carrera, sin separación

Cuando nadie me ve entrelaza de forma constante la vida artística y la personal del cantante. En ese recorrido aparecen testimonios de su exmujer Raquel Perera y un relato honesto sobre su hijo Alexander, nacido en 2003 y cuya existencia hizo pública tres años después.

El documental repasa también los inicios de su carrera, desde sus primeras experiencias musicales hasta la conquista de la credibilidad como creador. Sanz recuerda el rechazo inicial a los sonidos flamencos y andaluces, ejemplificado en Corazón partío, una canción que acabó convirtiéndose en uno de los grandes hitos de su trayectoria.

Mirar atrás sin esconder nada

En uno de los últimos momentos del documental, Alejandro Sanz coloca uno de sus Latin Grammy junto al resto de galardones que decoran una pared de su casa. Hoy afirma haber aprendido a valorar esos premios como reflejo del trabajo realizado.

Humor y música, concluye, han sido siempre sus salvavidas. En Cuando nadie me ve, el artista parece decidido a no ocultar nada más.