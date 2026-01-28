La Guardia Civil comparte el truco para usar el cinturón de seguridad durante el embarazo

La Guardia Civil ha compartido recientemente un vídeo a través de sus redes sociales el que explica cómo deben colocarse los cinturones de seguridad durante el embarazo. La medida busca garantizar la seguridad de las mujeres embarazadas y sus bebés, especialmente a partir de la semana 30 de gestación, cuando se recomienda que la embarazada siempre viaje acompañada.

El vídeo destaca que la cinta superior del cinturón debe apoyarse sobre el hombro y descender diagonalmente, pasando entre los dos senos sin apoyarse en ninguno de ellos. La cinta inferior debe quedar pegada lo más posible a la parte ósea de la cadera, evitando que quede floja o mal colocada. Además, se recuerda que se puede regular la distancia del asiento hacia atrás, pero nunca se debe desactivar el airbag, incluso en el caso de mujeres embarazadas.

Recomendaciones de la DGT y la Guardia Civil

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil coinciden en la importancia de ajustar correctamente los cinturones para minimizar riesgos en caso de accidente. El uso adecuado protege tanto a la madre como al feto y reduce el riesgo de lesiones graves.

El vídeo cuenta con un gran número de interacciones por haber generado un gran interés entre mujeres embarazadas y familias. La iniciativa busca concienciar sobre la seguridad vial y ofrecer pautas claras para que los desplazamientos sean lo más seguros posibles durante el embarazo.