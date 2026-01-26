CCOO activa su protocolo tras el grave accidente laboral en el vertedero de La Doctora en San Roque

Dos trabajadores resultaran heridos al caer al interior de una arqueta con residuos tóxicos en el vertedero de la finca La Doctora.

Comisiones Obreras (CCOO) ha puesto en marcha su protocolo de actuación ante accidentes laborales graves tras el suceso ocurrido este domingo en la finca La Doctora, en el término municipal de San Roque, donde dos trabajadores resultaron heridos al caer al interior de una arqueta que acumulaba lixiviados y gases tóxicos. Uno de los operarios sufrió lesiones de gravedad y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El sindicato ha iniciado ya la recopilación de información sobre las circunstancias exactas del accidente, con especial atención a la existencia de medidas preventivas, los procedimientos de trabajo aplicados y el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Toda esta documentación servirá de base para la elaboración de un informe que derivará en la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo.

Los hechos se produjeron en la mañana del domingo, en torno a las 10:00, en plena jornada de lluvias, lo que complicó notablemente tanto el accidente como las labores de rescate. Los dos trabajadores, pertenecientes a la empresa Sur de Vertederos y Canteras (Surveca), estaban revisando una arqueta del vertedero de rechazos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de La Doctora para comprobar que no se estuvieran produciendo vertidos de lixiviados al arroyo Colmena, una situación que ya había sido denunciada a principios de mes por Verdemar-Ecologistas en Acción tras otro episodio de lluvias.

Durante la inspección, la arqueta cedió y uno de los operarios cayó al interior, quedando inconsciente por la acumulación de gases, entre ellos metano. Su compañero descendió para auxiliarlo, pero también perdió el conocimiento al verse afectado por los mismos gases tóxicos.

Desde CCOO han alertado de los elevados riesgos que entrañan los trabajos en espacios confinados, como parece ser el caso, y han subrayado la necesidad de aplicar medidas de seguridad extremas, cuya correcta implantación deberá ahora ser analizada. “La seguridad y la salud de las personas trabajadoras deben ser una prioridad de primer orden en la marcha del mundo del trabajo. Accidentes como este ponen de manifiesto que no se puede escatimar ni un solo esfuerzo cuando está en juego la integridad física de las plantillas”, ha señalado el secretario comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano.

El accidente obligó a desplegar un amplio operativo de emergencias. Según informó Emergencias 112 Andalucía, se movilizaron efectivos del 061, Guardia Civil, Policía Local y el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Los bomberos del parque de San Roque intervinieron con tres vehículos y lograron rescatar a ambos trabajadores con vida del interior de la arqueta, de unos cuatro metros de profundidad y con presencia de residuos y líquidos tóxicos.

Tras el rescate, los operarios fueron evacuados al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción. Uno de ellos pasó a planta horas después, mientras que el otro continúa ingresado en estado grave.

Por último, CCOO ha reiterado su histórica demanda de reforzar los medios humanos y materiales destinados a la actividad inspectora, tanto en la Inspección de Trabajo como entre los técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, al considerar que una vigilancia más eficaz es clave para prevenir accidentes laborales de extrema gravedad como el ocurrido en San Roque.