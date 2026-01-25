Rescate de alto riesgo en San Roque tras caer dos trabajadores a una arqueta con residuos tóxicos

Un complejo y peligroso rescate movilizó en la mañana de este domingo a los servicios de emergencia en San Roque (Cádiz), después de que dos trabajadores resultaran heridos al caer al interior de una arqueta con residuos tóxicos en una finca del municipio. El suceso se produjo en torno a las 10:00, en plena lluvia, lo que complicó aún más la intervención.

Según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, la sala coordinadora recibió una llamada de socorro alertando de que dos operarios se habían precipitado a una arqueta de lixiviados de unos cuatro metros de profundidad, situada en un complejo ambiental al que se accede desde la carretera N-340.

Ante la gravedad del aviso, el 112 activó de inmediato a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó una UVI móvil y una ambulancia, así como a la Guardia Civil, la Policía Local y al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Los bomberos del parque de San Roque acudieron al lugar con tres vehículos —una autobomba rural pesada (R-23), un vehículo de rescate ligero (S-27) y un vehículo de mando (M-56)— y un equipo de tres efectivos. A su llegada, confirmaron que los trabajadores se encontraban en el interior de la arqueta, donde había residuos y líquidos tóxicos, además de presencia de gas metano, lo que elevaba considerablemente el riesgo tanto para los afectados como para los intervinientes.

Tras asegurar la zona y acceder al interior de la instalación subterránea, los bomberos lograron rescatar a ambos operarios con vida. Una vez en el exterior, fueron atendidos por los servicios sanitarios y evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción. Según ha indicado la Guardia Civil, uno de los heridos presentaba un estado más grave, mientras que el otro se encontraba más estable.

Los heridos fueron evacuados al hospital de La Línea.

Desde Emergencias 112 se ha dado traslado de lo ocurrido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, al tratarse de un accidente ocurrido durante el desempeño de una actividad profesional.

Las arquetas de lixiviados y fosas sépticas son sistemas subterráneos destinados al tratamiento y control de aguas residuales y residuos líquidos, en los que se producen gases peligrosos como el metano. La caída accidental en este tipo de infraestructuras supone un grave peligro por riesgo de intoxicación, asfixia y explosión, por lo que los servicios de emergencia insisten en la necesidad de extremar las medidas de seguridad y prevención en trabajos realizados en este tipo de instalaciones.