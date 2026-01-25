El tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar continúa seriamente afectado por la borrasca Ingrid y el poniente que sopla con rachas de hasta los 50 kilómetros por hora. Por tercer día consecutivo, los ferris que conectan el puerto de Tarifa (Cádiz) con Tánger, en Marruecos, permanecen amarrados, sin que este domingo, 25 de enero, se haya podido restablecer la línea. El último día con salidas normales fue el pasado jueves, 22 de enero, antes de que el temporal comenzara a dejar su huella en el litoral campogibraltareño.

En cambio, los servicios de las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras han recuperado este domingo la normalidad tras las cancelaciones y suspensiones registradas desde la tarde del viernes y durante casi todo el sábado. La compañía naviera Balearia sigue operando con los buques convencionales Passió per Formentera y Ciudad de Mahón, que se alternan en las salidas. Por su parte, la naviera DFDS retomó en la tarde del sábado los servicios con su buque de alta velocidad Ceuta Jet y esta mañana ha vuelto a operar entre las dos orillas. La tercera naviera en la zona, Armas Trasmediterránea, también efectúa los servicios con un buque rápido Villa de Agaete, con cuatro salidas desde cada puerto.

Aunque el Campo de Gibraltar y su franja costera siguen este domingo bajo la influencia del temporal, los modelos apuntan a que la borrasca comenzará a alejarse progresivamente. No obstante, su retirada no traerá una mejora inmediata del tiempo. La transición hacia una masa de aire más cálida de origen atlántico mantendrá un escenario marcado por cielos cubiertos, lluvias intermitentes y, sobre todo, fuertes rachas de viento, factores clave para la suspensión del tráfico marítimo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo durante toda la jornada del domingo un aviso amarillo por fenómenos costeros. Se esperan vientos de componente oeste y suroeste —poniente— con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora, correspondientes a fuerza 7, una intensidad que dificulta notablemente la navegación en el Estrecho.

El lunes, 26 de enero, se presenta como una jornada de transición entre Ingrid y la próxima borrasca, con una leve tregua que, sin embargo, no garantiza la normalización total de las conexiones marítimas. La atención, de hecho, está puesta en el martes, 27 de enero, cuando la Aemet ha activado un doble aviso amarillo en el litoral campogibraltareño.

Por un lado, se ha emitido un aviso por viento desde las 6:00 hasta las 19:59, con rachas máximas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, de componente oeste. Por otro, se suma un nuevo aviso por fenómenos costeros que se extenderá durante todo el día. En este caso, se prevén vientos del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), con mar combinada del suroeste que podría alcanzar entre cuatro y cinco metros. Además, se esperan vientos del oeste y suroeste de hasta 60 kilómetros por hora, con olas de entre dos y tres metros.

Un panorama meteorológico que mantiene en vilo a usuarios y operadores marítimos y que prolonga la incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse con normalidad una de las conexiones más importantes entre Europa y África.