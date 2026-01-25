La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes
El paso de la borrasca Ingrid por el Campo de Gibraltar ha dejado desperfectos en el litoral de Tarifa y mantiene suspendida la conexión marítima con Marruecos. Este domingo 25 de enero, por tercer día consecutivo, los ferris permanecen amarrados en el puerto sin poder zarpar hacia Tánger.
