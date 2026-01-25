Última hora
Ingrid mantiene bloqueado el Estrecho
La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes
La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy

El paso de la borrasca Ingrid por el Campo de Gibraltar ha dejado desperfectos en el litoral de Tarifa y mantiene suspendida la conexión marítima con Marruecos. Este domingo 25 de enero, por tercer día consecutivo, los ferris permanecen amarrados en el puerto sin poder zarpar hacia Tánger.

1/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
2/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
3/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
4/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
5/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
6/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
7/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
8/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
9/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
10/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
11/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
12/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
13/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
14/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
15/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
16/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
17/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
18/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
19/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
20/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
21/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
22/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
23/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
24/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
25/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
26/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
27/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
28/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy
29/29 La borrasca Ingrid deja su huella en Tarifa, en imágenes / Erasmo Fenoy

