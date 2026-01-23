¿Quién fue Enrique Tadeo? El periodista que marcó una época en el Campo de Gibraltar

El periodismo del Campo de Gibraltar está de luto por la muerte de Enrique Tadeo González, una de las voces más reconocidas y queridas de la radiodifusión local que falleció este jueves al mediodía tras sufrir un infarto fulminante mientras se encontraba trabajando en los estudios de Canal Sur Radio en Algeciras.

La carrera de un referente del periodismo comarcal

Enrique Tadeo fue un comunicador profundamente vinculado a la realidad del Campo de Gibraltar, con una trayectoria profesional marcada por su presencia en medios que marcaron la información local. Formó parte durante años de la plantilla de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), con presencia tanto en Canal Sur Radio como en la televisión autonómica, donde su voz se hizo familiar para miles de oyentes.

Antes de su etapa en la RTVA, Tadeo ya había dejado huella en otras emisoras clave de la comarca, como Onda Cero Algeciras y Radio Algeciras de la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su labor periodística y consolidó su reputación en el ámbito deportivo y de proximidad.

Su especialidad fue el periodismo deportivo, un campo en el que supo combinar rigor informativo con cercanía, convirtiéndose en un referente para oyentes y compañeros por igual. Muchos destacaban su habilidad para narrar no solo resultados, sino también emociones y vivencias de la vida deportiva local.

Más que un periodista: voz de la cultura algecireña

La figura de Enrique Tadeo trascendió las ondas. Su compromiso con las tradiciones de Algeciras fue notable: en febrero de 2023 pronunció el pregón del Carnaval Especial en el Teatro Florida, y en diciembre de 2024 fue pregonero belenista, reflejo de su implicación con la vida cultural de su ciudad.

El periodista Enrique Tadeo durante el pregón del Carnaval Especial en el Teatro Florida

Estas facetas muestran la profunda conexión personal y profesional que mantuvo con el tejido social del Campo de Gibraltar, donde no solo informaba, sino que también participaba activamente en eventos que forman parte de la identidad local.

Hoy, el Campo de Gibraltar pierde una voz única, un periodista que supo contar historias, acompañar a su gente y hacer de la radio una ventana abierta a la vida de la comarca. Su legado permanecerá en quienes lo escucharon y aprendieron de su forma de ejercer el oficio.