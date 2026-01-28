En este restaurante de Algeciras puedes comer semen de atún

El restaurante Surban, situado en la calle Sevilla, 7 de Algeciras, se ha convertido en uno de los locales más comentados por ofrecer, de manera puntual, un producto poco común en la gastronomía: el semen de atún. Se trata de una elaboración tradicional vinculada al aprovechamiento completo del atún, que el chef Joaquín incorpora solo cuando el producto está disponible.

Desde el propio restaurante aclaran que no se trata de un plato fijo en carta y que su presencia depende exclusivamente del producto y de la temporada.

Un producto tradicional poco habitual

El semen de atún es una parte del pescado que forma parte de la cultura gastronómica tradicional, aunque su consumo no es frecuente y suele despertar curiosidad entre quienes lo descubren por primera vez.

El semen de atún no es más que los sacos espermáticos del atún macho extraídos durante la época de desove. En Surban las cuecen y las sirven como si fuera paté. La textura de las mismas es suave y cremosa. En cuanto al sabor, mientras que al principio cuenta con un fuerte sabor a mar, el final del bocado es algo amargo a la par que lechoso.

Disponibilidad limitada y consulta previa

Desde el restaurante insisten en que no siempre está disponible y recomiendan consultar previamente antes de acudir al local. La información sobre este y otros productos especiales se comunica a través de sus redes sociales.

Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad directamente en el perfil @surban.es, donde Joaquín informa de las elaboraciones que pueden encontrarse en cada momento.