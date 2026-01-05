Cocinas Arya se expande más allá del Campo de Gibraltar con una nueva tienda en el Peñón y apunta a la Costa del Sol

Cocinas Arya, con base en Algeciras, avanza en un plan de expansión más allá del Campo de Gibraltar con nuevos establecimientos en dos puntos estratégicos: Gibraltar y la Costa del Sol. Su objetivo es consolidar su presencia en dos zonas de gran potencial mientras se mantiene en el entorno de la comarca.

La empresa, dirigida por Amanda Casas, ya ha materializado el primero de estos pasos mediante su alianza con la veterana firma de electrodomésticos Candy, con más de cuatro décadas de trayectoria, para operar como punto de exposición y venta en un local del Peñón. Con esta presencia en Gibraltar, Arya aspira a que el mercado gibraltareño represente en torno al 20% de su facturación. "Los gibraltareños tienen algo muy peculiar, que es que a ellos les gusta su producto, por eso es tan importante esa asociación", explica Casas, que adelanta que su espacio de exposición crecerá próximamente dentro de las instalaciones.

El siguiente movimiento de su expansión apunta a la Costa del Sol, donde Cocinas Arya proyecta abrir una tienda física para atender de forma directa a un flujo de clientes que, desde hace años, trabaja con la empresa pese a la distancia. La intención es reducir desplazamientos, ganar proximidad y acceder a un segmento de mayor poder adquisitivo, como ocurre en Gibraltar.

La compañía está en la búsqueda de un local que encaje con las necesidades del negocio, una fase que sitúa el proyecto a medio plazo. La zona preferente está entre Manilva y Estepona. “Queremos un punto intermedio entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar”, apunta Casas, que subraya que los clientes malagueños “cuando vienen, se quedan”.

Amanda Casas, propietaria de Cocinas Arya / Vanessa Pérez

Aunque la creación de una delegación malagueña no es inminente, la compañía lleva años trabajando en este enclave, con diversos clientes particulares. A esto se suma una promoción de viviendas enfocadas a un público de alto poder adquisitivo. Amanda Casas señala que participar en este proyecto, impulsado por una empresa recién llegada a España, supone una oportunidad para acelerar su implantación en la zona y, especialmente, por acceder a un nuevo público.

Innovación

La innovación en materiales y productos es uno de los principales activos de Cocinas Arya, que apuesta por incorporar las últimas novedades del mercado, no solo en las cocinas, sino también en el diseño de muebles y vestidores. "Aquí siempre apostamos por modernizarnos, nunca estancarnos en absolutamente nada y de los materiales que existen actualmente siempre sacar lo mejor", señala Amanda Casas. Como ejemplo, señala su actual proveedor de encimeras, el cual "no llega a las 20 opciones, pero son más resistentes al agua".

"Hay clientes que miran el presente, pero debes ver cómo estarás en 20 o 30 años y pensar una cocina muy práctica", expone la empresaria, que rehúsa enfocar el diseño según las modas, ya que "cambian cada dos meses".

Exposición de Cocinas Arya, en Algeciras / Vanessa Pérez

Próximamente, la empresa prevé incorporar a su proceso de venta una herramienta de realidad virtual que permitirá a los clientes sentirse dentro de su futura cocina e interactuar con los muebles, para poder formarse una idea más realista. "Es una pasada, porque te metes en la cocina y la vas viendo, te puedes mover... es otro rollo", agrega la empresaria.

Año de récord

Cocinas Arya nació hace diez años como empresa, aunque Amanda Casas ya tenía una trayectoria previa como autónoma. Ahora, la compañía va camino de romper la barrera del millón de euros de facturación, con lo que superaría los registros del pasado ejercicio.

Exterior de la tienda de Cocinas Arya, en el polígono Cortijo Real de Algeciras / Vanessa Pérez

Uno de los grandes valores que defiende su propietaria es su condición de único fabricante en el Campo de Gibraltar, lo que le permite adaptar al cliente los encargos sin intermediarios, reduciendo el precio, de acuerdo con su propietaria. "Actualmente, abarcamos unas cinco o seis cocinas a la semana, según el tamaño", señala.

En Algeciras, epicentro de la empresa, Cocinas Arya cuenta con cuatro instalaciones, dos dedicadas a la fabricación en la barriada de Los Guijos y otras dos en el polígono industrial Cortijo Real, donde se realizan los montajes y la exposición y venta al público. Actualmente, sumando todos los departamentos, la empresa cuenta con una plantilla de casi 20 trabajadores.