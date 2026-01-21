El Ayuntamiento de Los Barrios aprovecha la tregua entre temporales para limpiar la playa de Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha iniciado esta semana los trabajos de limpieza y adecuación del litoral de Palmones. Estas labores se han puesto en marcha de manera urgente para paliar los efectos de los temporales que han azotado la zona durante las últimas semanas, dejando a su paso una acumulación significativa de sedimentos y restos vegetales.

Para el desarrollo de estos trabajos, se ha desplegado un operativo especial compuesto por operarios municipales de la delegación de Mantenimiento Urbano, área que también encabeza Gómez. El dispositivo cuenta con el apoyo de maquinaria pesada, necesaria para la retirada efectiva de grandes troncos, ramas, cañas y diversos desechos que el mar ha arrastrado hasta la orilla.

El concejal de Playa y Mantenimiento Urbano, José Antonio Gómez, ha supervisado el inicio de las tareas y ha destacado "el compromiso municipal" con la conservación de este espacio natural. "Nuestra prioridad es que la playa de Palmones recupere su mejor aspecto lo antes posible. Los temporales han sido intensos, pero estamos trabajando con agilidad para retirar todos los residuos acumulados y garantizar que el litoral esté en condiciones óptimas", ha declarado el edil.

Gómez ha añadido que estas actuaciones no solo responden a una cuestión estética, sino de servicio público: "Estamos retirándolo todo para seguir manteniendo la playa limpia, de modo que nuestros vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de este entorno privilegiado del municipio durante todo el año, independientemente de la temporada estival".