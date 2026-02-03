Este es el plan ideal para cuidarse este San Valentín: un taller de velas en Algeciras

Este San Valentín, La Caléndula propone un plan diferente en Algeciras: un taller de velas artesanas de cera de soja pensado para parar, respirar y dedicarse tiempo. Bajo el lema “Enciende tu amor propio”, la iniciativa invita a vivir una tarde tranquila y creativa, lejos de las prisas y las expectativas externas.

Mucho más que aprender a hacer una vela

Detrás de La Caléndula está Elena, impulsora de este espacio singular que ha sabido unir cultura, crianza y bienestar. “Yo soy química y siempre he estado vinculada a la cosmética natural”, explica. “Al principio lo hacía casi como un hobby, pero tenía muy claro que quería crear algo propio”.

“La Caléndula nace también de una necesidad vital: parar. Vivimos con la sensación constante de ir corriendo y aquí intentamos justo lo contrario”, señala.

De izquierda a derecha, Rocío y Elena / Daniela Alias

Desde el inicio, el espacio ha apostado por actividades que fomentan la calma y la conexión. “Hacer algo con las manos, sin prisas, cambia completamente la energía”, afirma Elena. “Eso es lo que buscamos en cada taller”.

Velas naturales, seguras y hechas con conocimiento

El taller está centrado en la elaboración de velas artesanas con cera de soja 100% natural, acompañadas de wax melts en forma de bombón. Cada participante se lleva a casa una vela de diseño en tarro de cristal y aprende las bases del proceso.

Durante la sesión se abordan también las propiedades de los ingredientes naturales y el uso correcto de aceites esenciales. “Hay mucha confusión con este tema. No todo vale. Es importante saber qué ingredientes son seguros y cuáles no”, señala.

Información práctica y reservas

El taller de velas artesanas de cera de soja se celebra en La Caléndula el día 12 de febrero, tiene un precio de 28 euros y cuenta con plazas limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del espacio o sus redes sociales.

Además, La Caléndula ofrece la posibilidad de organizar talleres personalizados para grupos, celebraciones o eventos especiales.