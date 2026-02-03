Este es el plan ideal para cuidarse este San Valentín: un taller de velas en Algeciras
La Caléndula propone una experiencia sensorial de velas artesanas para celebrar el amor propio
Este es una de las pocas cafeterías donde puedes comer açaí en Algeciras
Este San Valentín, La Caléndula propone un plan diferente en Algeciras: un taller de velas artesanas de cera de soja pensado para parar, respirar y dedicarse tiempo. Bajo el lema “Enciende tu amor propio”, la iniciativa invita a vivir una tarde tranquila y creativa, lejos de las prisas y las expectativas externas.
Mucho más que aprender a hacer una vela
Detrás de La Caléndula está Elena, impulsora de este espacio singular que ha sabido unir cultura, crianza y bienestar. “Yo soy química y siempre he estado vinculada a la cosmética natural”, explica. “Al principio lo hacía casi como un hobby, pero tenía muy claro que quería crear algo propio”.
“La Caléndula nace también de una necesidad vital: parar. Vivimos con la sensación constante de ir corriendo y aquí intentamos justo lo contrario”, señala.
Desde el inicio, el espacio ha apostado por actividades que fomentan la calma y la conexión. “Hacer algo con las manos, sin prisas, cambia completamente la energía”, afirma Elena. “Eso es lo que buscamos en cada taller”.
Velas naturales, seguras y hechas con conocimiento
El taller está centrado en la elaboración de velas artesanas con cera de soja 100% natural, acompañadas de wax melts en forma de bombón. Cada participante se lleva a casa una vela de diseño en tarro de cristal y aprende las bases del proceso.
Durante la sesión se abordan también las propiedades de los ingredientes naturales y el uso correcto de aceites esenciales. “Hay mucha confusión con este tema. No todo vale. Es importante saber qué ingredientes son seguros y cuáles no”, señala.
Información práctica y reservas
El taller de velas artesanas de cera de soja se celebra en La Caléndula el día 12 de febrero, tiene un precio de 28 euros y cuenta con plazas limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del espacio o sus redes sociales.
Además, La Caléndula ofrece la posibilidad de organizar talleres personalizados para grupos, celebraciones o eventos especiales.
También te puede interesar