Este es una de las pocas cafeterías donde puedes comer açaí en Algeciras

Lo que empezó como una prueba en casa ha terminado convirtiéndose en uno de los desayunos más reconocibles de Senda Antrocafé, ubicado en el Centro Comercial Las Palomas. Un bol morado, frío, cargado de fruta y preparado al momento que muchos descubren por primera vez sin saber muy bien qué es… pero repiten.

Su elaboración parte de una base sencilla y cuidada: plátano, aguacate, manzana, arándanos, manteca de almendra, leche de almendra y açaí, todo triturado, congelado en cubiteras y regenerado en el servicio para lograr una textura cremosa que debe consumirse en el momento.

Un producto que hubo que explicar… hasta que se hizo viral

Durante mucho tiempo, el açaí bowl fue un gran desconocido. Había que explicarlo mesa por mesa: una base morada con fruta por encima y poco más. Nada de polvos preparados ni atajos. Todo se hace desde cero, y se completa con fruta fresca, frutos secos y toppings como manzana, plátano, arándanos, frambuesa, fresa o kiwi.

Con el tiempo, y gracias al boca a boca y a las redes sociales, el bol se ha convertido en uno de los platos estrella del desayuno, especialmente los fines de semana, cuando llega gente de fuera expresamente a probarlo.

Viajar para desayunar mejor

El giro en la propuesta llegó tras la pandemia, cuando los horarios cambiaron y surgió la idea de ofrecer en Algeciras los desayunos que su creador, David, había probado viajando. Referencias de Barcelona, Madrid, Dublín o Nueva York se tradujeron en tostadas, mezclas y platos adaptados al producto local y a precios asumibles.

Batidos de Senda Antrocafé / Daniela Alias

Hoy, lo que empezó como un café nocturno se ha transformado en un espacio donde se puede desayunar fuerte, merendar igual de potente y pedir a cualquier hora platos que antes solo se veían por la mañana.

Más que un desayuno

El açaí bowl no llegó solo. Crepes, gofres, tortitas, tartas, cookies y tostadas innovadoras han ido ampliando una carta que obligó incluso a agrandar cocina y plantilla. Una evolución marcada por la demanda del público y por una idea clara: hacer lo que en otros sitios que aquí tarda en llegar.