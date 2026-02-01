La pequeña quesería familiar de La Línea ha conquistado Europa con su “queso” azul vegano

Nutty es una pequeña empresa familiar especializada en alternativas vegetales al queso que ha conseguido un reconocimiento internacional al alzarse con el premio al mejor “queso” azul vegano en los Vegan Cheese Awards 2022. El proyecto, impulsado por Jessica y su madre, nació en 2020, en plena pandemia, y hoy distribuye sus productos desde La Línea de la Concepción a buena parte de Europa y otros mercados internacionales, como el estadounidense o el australiano.

De la cocina de casa a un premio internacional

La iniciativa comenzó cuando la madre de Jessica empezó a elaborar recetas vegetales y a darlas a probar entre vecinos. Poco después, Jessica dejó su trabajo en una agencia de marketing para sumarse al proyecto familiar. El crecimiento llegó tras el envío de producto a una creadora de contenido, lo que generó una rápida demanda por parte de tiendas y distribuidores.

Actualmente, Nutty produce entre 400 y 500 unidades diarias y cuenta con un pequeño equipo de cuatro personas. Alemania es su principal mercado, seguido de Francia, Italia, España y Portugal, con pedidos puntuales desde Estados Unidos, Australia o Japón.

Alternativas vegetales al queso, sin lácteos

Nutty elabora alternativas vegetales al queso, nunca productos lácteos. Sus recetas se basan en anacardos, agua, fermentos y sal, siguiendo procesos de fermentación y maduración adaptados a ingredientes vegetales.

Quesos de Nutty / Daniela Alias

Su gama incluye estilos inspirados en rulo, camembert o azul, siendo esta última la que obtuvo el reconocimiento internacional. El nombre Nutty procede del inglés nut (fruto seco) y también alude a un carácter creativo y poco convencional, reflejo del espíritu del proyecto.

Sostenibilidad y visión de futuro

Jessica subraya que apostar por alternativas vegetales responde a una visión más sostenible de la alimentación, reduciendo el uso de recursos asociados a la producción tradicional. Nutty vende exclusivamente online y a través de distribuidores, sin tienda física, y continúa creciendo desde Andalucía con una producción artesanal y una fuerte demanda internacional.