Así es la programación de las XXVI Jornadas Micológicas: rutas, talleres y cocina con setas

Las XXVI Jornadas Micológicas de Jimena de la Frontera se celebran este fin de semana con una amplia programación que combina divulgación científica, actividades familiares, gastronomía y ocio, consolidando a este municipio como punto de referencia micológico en el Campo de Gibraltar.

El programa se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero de 2026, con propuestas dirigidas tanto a adultos como a público infantil, y con escenarios como el Edificio Cultural El Silo, centros educativos y la Plaza de la Constitución.

Viernes: inauguración y divulgación micológica

Las jornadas arrancan el viernes 6 de febrero con la inauguración de las Jornadas Infantiles en el Colegio Nuestra Señora Reina de los Ángeles, seguida de actividades divulgativas como micocine y consejos seteros.

Por la tarde tendrá lugar la inauguración oficial de las XXVI Jornadas Micológicas, a cargo del alcalde, Francisco J. Gómez Pérez, en el Edificio Cultural El Silo, donde también se presentará la Guía Gastronómica Micológica Local 2026 y el I Curso de Micología, además de la exposición fija “Mujeres con M de Micología”.

Sábado: salidas al monte y ponencias especializadas

El sábado estará marcado por las salidas al monte, con rutas para adultos en vehículos todoterreno y una ruta micológica infantil bajo el lema “Ecoturismo con lupa”.

Por la tarde se celebrarán ponencias especializadas sobre el género amanita en Andalucía y el catálogo micológico del Campo de Gibraltar y La Janda, junto a talleres infantiles de micocuentos y cultivo de setas. La jornada concluirá con una actuación musical en la Plaza de la Constitución.

Domingo: exposición, showcooking y clausura

El domingo se abrirá al público la Exposición de Setas, guiada por micólogos expertos, junto a talleres infantiles y visitas educativas.

El apartado gastronómico llegará con un showcooking micológico, antes de la clausura oficial de las jornadas, que culminará con una paella popular con setas en la Plaza de la Constitución.