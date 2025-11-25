San Roque celebra sus IX Jornadas Micológicas con una degustación gratuita de setas en pleno centro

San Roque se convierte esta semana en la capital gastronómica de las setas. La Alameda Alfonso XI acogerá este miércoles 26 de noviembre, a partir del mediodía, una degustación gratuita de platos elaborados con hongos que promete conquistar los paladares más exigentes. La iniciativa forma parte de las IX Jornadas Micológicas del Pinar del Rey, un evento que año tras año consigue reunir a centenares de amantes de la naturaleza y la buena mesa.

Los encargados de deleitar al público serán los alumnos y docentes de la Escuela de Hostelería de San Roque, quienes prepararán y servirán una variada selección de recetas micológicas. Cualquier persona que se acerque a la céntrica Alameda podrá degustar estos platos sin coste alguno, en una jornada que combina formación, gastronomía y convivencia.

Un programa educativo que ya está en marcha

Las jornadas, organizadas por la Delegación de Medio Ambiente que dirige el teniente de alcalde Juan Serván, arrancaron el pasado 12 de noviembre con las "micoescuelas" destinadas a los escolares de Primaria del municipio. La iniciativa busca acercar el fascinante mundo de los hongos a las nuevas generaciones mediante experiencias prácticas y didácticas.

Los estudiantes de tercero y cuarto de Primaria están recibiendo en sus propios centros educativos una introducción a la fungicultura a través del cultivo de la seta de ostra. Los niños pueden llevarse a casa su propio kit de cultivo y convertirse en testigos directos del crecimiento de estos hongos día a día, una experiencia que despierta su curiosidad científica y su amor por la naturaleza.

Para los alumnos de quinto y sexto, el Ayuntamiento ha diseñado rutas micológicas por el emblemático Pinar del Rey. Durante estas salidas al campo, los escolares aprenden a recolectar setas, a identificar las especies comestibles y a distinguirlas de las tóxicas. Las jornadas culminan con una gymkana que refuerza de forma lúdica todo lo aprendido durante la mañana.

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque, que dirige el teniente de alcalde Juan Serván, organiza las IX Jornadas Micológicas del Pinar del Rey.

El gran día: la jornada de campo del domingo

El broche de oro llegará el próximo domingo, 30 de noviembre, con la tradicional jornada de campo en el Pinar del Rey, que se extenderá de 9:30 a 17:00. El encuentro comenzará con la recepción del centenar de participantes inscritos y una visita a la exposición fotográfica preparada para la ocasión.

La empresa especializada Micotime impartirá una charla introductoria sobre el universo de los hongos y las especies más comunes en el Campo de Gibraltar. Sobre las 11:00, los asistentes se dividirán en grupos y saldrán al campo acompañados por guías expertos para recolectar setas en su hábitat natural, una experiencia que permite conectar directamente con el entorno.

A las 12:30 tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la clasificación y exposición de todos los ejemplares recolectados, donde los participantes podrán aprender a identificar las diferentes especies. La jornada concluirá a partir de las 15:00 con una convivencia alrededor de un sabroso arroz con setas que permitirá a los asistentes compartir experiencias y conocimientos.

Últimas plazas disponibles

El plazo de inscripción para la jornada de campo finaliza este jueves, por lo que los interesados deben darse prisa. El proceso es sencillo: basta con enviar un correo electrónico a 9jornadasmicologicas@sanroque.es incluyendo el nombre y apellidos de cada participante, DNI y datos de contacto (teléfono y correo electrónico).