La Guardia Civil interviene 55 kilos de cocaína en el doble fondo de un coche en Tarifa cuyo conductor huye a pie

La Guardia Civil del Puesto Principal de Tarifa, perteneciente a la Comandancia de Algeciras, ha incautado 55 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo cuyo conductor huyó a pie cuando fue detectado.

La operación se enmarca dentro de un plan de prevención y lucha contra el tráfico de drogas en la localidad, en el que los agentes establecieron un dispositivo especial para detectar vehículos vinculados con este tipo de actividad delictiva.

Durante uno de los controles, los guardias dieron el alto a un Renault Scénic con matrícula francesa. El conductor realizó diversas maniobras evasivas que despertaron las sospechas de los agentes y, posteriormente, hizo caso omiso a las indicaciones policiales, abandonando el vehículo en una cuneta y emprendiendo la huida a pie.

Tras la inspección inicial, los agentes descubrieron un doble fondo de accionamiento hidráulico en el vehículo, lo que motivó su traslado a dependencias oficiales para un registro más exhaustivo. Finalmente, en un trabajo minucioso, se localizaron 55 paquetes de cocaína con un peso total aproximado de 55 kilogramos.

Las diligencias correspondientes, junto con la droga intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil mantiene activo su plan de control para combatir el tráfico de drogas en la zona.