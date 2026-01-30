Dos veinteañeros de Algeciras y Ceuta, identificados como autores del tiroteo contra la Policía Nacional en Isla Mayor

La Policía Nacional detiene a 'El Pajarito' y 'El Moreno' como presuntos autores del tiroteo con tres agentes heridos

Dos jóvenes veinteañeros, uno de ellos señalado como Moreno y nacido en Algeciras en 2004 y un segundo denominado Pajarito y nacido en Ceuta en 1997, han sido identificados como los presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de Policía Nacional durante el tiroteo con armas blancas en Isla Mayor (Sevilla) que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, según han confirmado fuentes de la investigación.

La Policía Nacional confirmó que tres agentes fueron heridos durante la operación y que fueron intervenidos 4.500 kilogramos de hachís, cerca de 70 kilogramos de cocaína, diversas armas de fuego y ocho vehículos todoterreno que habían sido robados. Según el Cuerpo, uno de los integrantes de la organización, encargado de la recogida y custodia de la droga, se dio a la fuga. En su domicilio fueron localizadas dos armas cortas.

Según han concretado fuentes policiales, Moreno y Pajarito en la provincia de Málaga, en Mijas y Marbella concretamente, sin desarrollar actividad laboral. Uno de ellos, además, residía en una urbanización de Marbella "de forma ilegal".

Diez detenidos

La operación culminó con la detención de 10 personas. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Coria del Río (Sevilla) ordenó el jueves prisión provisional sin fianza para tres de ellos por pertenecer a una organización criminal dedicada supuestamente al tráfico de drogas.

Según las mencionadas fuentes, entre los detenidos se encuentra una mujer y un varón de origen magrebí, mientras que el resto son todos españoles, la mayoría residentes Sevilla y alguno de ellos en Cádiz. El mayor tiene 66 años.

Según los últimos datos aportados por la Policía Nacional, tres agentes fueron heridos; el primero resultó herido tras recibir dos impactos de un arma larga; el segundo recibió otro disparo, que fue frenado por el chaleco antibalas que portaba, y sufrió la rotura de dos costillas; asimismo, un tercer agente sufrió lesiones en un brazo al tratar de protegerse del tiroteo.

Se realizaron 13 registros domiciliarios en Sevilla y Málaga. En concreto, en las localidades de Isla Mayor, Coria del Río, Puebla del Río, Villamanrique, Gines, Marbella y Mijas. Además, se practicaron más de 20 registros en las naves ilegales que estas organizaciones utilizaban en el camino del Toruño.

Investigación

Según el Cuerpo, la investigación se inició el pasado mes de noviembre, fruto de la solicitud de colaboración de las autoridades portuguesas, con el objetivo de identificar una organización criminal especializada en la introducción de importantes partidas de sustancia estupefaciente mediante el empleo de embarcaciones de alta velocidad.

A raíz de esta colaboración, los agentes detectaron una embarcación que presuntamente iba a transportar una gran cantidad de fardos de sustancia estupefaciente que, además, pretendía introducir por las costas gaditanas.

Así, el pasado 8 de noviembre los agentes acreditaron que se iba a llevar a cabo el alijo de dicha embarcación en la Señuela, zona muy próxima a la localidad sevillana de Isla Mayor, por lo que se estableció un dispositivo para localizar la nave o lugar donde la organización pretendía ocultar la sustancia estupefaciente, comprobando posteriormente que la "guardería" se ubicaba en la carretera de los Toruños.

Tres agentes heridos

Cuando los miembros de la organización criminal detectaron la presencia de los investigadores, uno de los vehículos ocupado con al menos cinco individuos "fuertemente armados" se dirigió a toda velocidad hacia los agentes, tras lo que abrieron fuego. Como consecuencia de esta acción, tres agentes fueron heridos, con las consecuencias anteriormente mencionadas.

A continuación, la organización intentó, según el Cuerpo, ocultar la sustancia estupefaciente en otro punto de la localidad de Isla Mayor. Tras ello, se estableció un despliegue policial en la zona que permitió para investigar diferentes naves de dicho punto y recabar los indicios necesarios para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional ha remarcado la colaboración de la Policía Científica, que permitió la recogida de indicios para la identificación de los sujetos que habían participado en los hechos. Esta labor, unido a las imágenes de vigilancia que se pudieron analizar, permitió identificar los integrantes de la organización asentada en Isla Mayor.

Tras las primeras pesquisas, se confirmó que algunos miembros de la organización abandonaron la localidad en un coche de seguridad. Otra parte de los mismos, al conocer las noticias sobre el estado de los funcionarios heridos, se ocultaron en domicilios de seguridad de las provincias de Sevilla y Málaga.

Con el avance de la investigación, los agentes identificaron a los integrantes de la organización que operaba en tierra, liderada por un conocido narcotraficante de la localidad de Isla Mayor. Del mismo modo, identificaron a los responsables de la custodia y seguridad de la sustancia estupefaciente, a los responsables de facilitar el alquiler de las naves en dicha localidad, así como a los diferentes puntos de apoyo.