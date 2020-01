Al joven tesorillero Alberto Morejón le fascinaba de adolescente pasar horas en Youtube viendo vídeos sobre técnicas para el corte de pelo y afeitado. Hasta que con 15 años le preguntó a un amigo si se dejaba cortar el cabello y este accedió.

Bendito atrevimiento. Porque ese pelado entre colegas despertó la vocación de Morejón. A sus 20 años, Alberto acaba de emprender en su pueblo tras haber trabajado en una de las barberías más prestigiosas de Madrid: Malayerba, ubicada en el alternativo barrio de Malasaña de la capital. Por sus manos han pasado desde abogados de prestigio a cocineros como Sergi Arola, el futbolista Xabi Alonso o el periodista, escritor y exministro Màxim Huerta.

“Tras aquel primer corte de pelo a mi amigo, los demás comenzaron a dejarse y fue entonces cuando pensé en dedicarme profesionalmente al mundo de la barbería”, explica. Dicho y hecho. Con 17 años ingresó en la exigente academia Antonio Eloy, en Málaga, para aprender el oficio.

Y, de nuevo, internet supuso el trampolín para una de esas oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Tras su formación en Málaga, tenía trabajo en Guadiaro pero aquello duró apenas unos meses: “Solía poner las fotos de mis trabajos en las redes sociales etiquetando a barberías de todo el país. Hasta que me llamaron desde la Barbería Malayerba de Madrid. Querían verme en una prueba. Me quedé pillado. Es una de las mejores del país”, reconoce.

Alberto se subió un lunes al tren para someterse a la prueba en la capital. Y el miércoles ya estaba fichado para el equipo de Malayerba. “A mis 18 años me vi trabajando en un lugar que me ha permitido conocer la excelencia, el trato al cliente y el servicio premium”, apunta. Comenzaron a desfilar por su sillón empresarios de éxito y estrellas como Dani Mateo o Xabi Alonso o el director de Netflix en España. “Los famosos son muy agradables en el trato. Incluso cercanos. A fin de cuentas están confiando en ti para un aspecto, como su imagen, que cuidan mucho. Y hay que corresponderles”, destaca.

“Estaba muy agusto en Madrid, aunque lejos de mi novia que estudia en Cádiz. Tras un año en Malayerba, me llegó una oferta de trabajo desde Cádiz a la que en principio no hice caso. Pero me insistieron y marché. Aquello no funcionó y finalmente opté por volver al Tesorillo y montar mi propio negocio”, resume.

Así nace La Barbería de Alberto, recién abierta. Morejón ya sabe que sus clientes tesorilleros van a optar por pelados con degradados, muy a la moda entre los jóvenes. “En Madrid pedían mucho corte clásico, a tijera. Pero sé hacer de todo”, agrega.

Para Alberto Morejón, volver a su pueblo tras la segregación de Jimena y abrir un negocio supone también una forma de afirmación tesorillera. “Emprender en mi pueblo es también una forma de apostar por Tesorillo, de hacerlo crecer. Están abriendo muchos negocios y eso es buena señal, de que Tesorillo está vivo”, concluye.