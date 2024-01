Fernández-Pacheco: "La cantidad de pellets es muy pequeña y localizada en Bolonia: no activaremos ningún plan"

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en coordinación con la de Presidencia, analiza la reciente llegada de pellets a Tarifa. "Solo han aparecido en Bolonia y en una cantidad muy pequeña", ha asegurado este jueves el consejero Ramón Fernández-Pacheco, quien añadido que se encuentran monitorizando toda la costa gaditana y también la de Huelva.

"Hasta ahora no ha aparecido en ningún otro punto", ha incidido Fernández-Pacheco. "En función de cómo se desarrollen los acontecimientos, tomaremos las mejores decisiones para salvaguardar los diferentes ecosistemas de nuestro litoral", ha asegurado.

En referencia a los microplásticos aparecidos en Tarifa, en pleno Parque Natural del Estrecho, el consejero ha dicho que se trata de una cantidad "muy pequeña" lo que ha motivado que, desde la Junta de Andalucía, tomen la decisión de no activar ningún plan de emergencia, sin embargo, ha añadido que "seguirán vigilantes".

Como ha avanzado este periódico, grupos ecologistas como Verdemar y Agaden reclaman, no obstante, que se active el nivel de alerta en las costas de Cádiz y Andalucía para "prevenir, con barcos y redes apropiadas, que los pellets lleguen a las playas" y que, de este modo, sean recogidos de manera previa en el mar. Estas asociaciones han enviado un escrito a la Consejería de Presidencia con esta petición.

En este trabajo de vigilancia, apuntan desde Medio Ambiente que resulta "fundamental" la colaboración ciudadana ya que la enorme extensión del litoral andaluz hace que sea imposible "mapear palmo a palmo todas las playas".

Informe de los AMAs

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía destinados al Campo de Gibraltar han elaborado un informe con los detalles del vertido en Bolonia. Dice este documento que observaron una franja de arribada de pallets, de unos 4 metros de anchura, paralela a la orilla, "durante unos 750 metros lineales" y que presentaba "una densidad muy baja e irregular, disminuyendo ésta conforme nos aproximamos a la zona de la ensenada y acantilado de Bolonia (hacia el oeste) e incrementando su densidad por unidad de superficie conforme nos desplazamos en dirección este hacia la pasarela de madera que inicia su trazado junto al Complejo Arqueológico de Baelo Claudia".

Añade este informe que dicha densidad por unidad de superficie oscila entre 2 a 15 unidades por metro cuadrado. Los microplásticos "se localizan en su mayor parte acumulados entre otros restos de algas y material flotante, arrastrados hasta la playa por las mareas".

La participación de los agentes de Medio Ambiente de la comarca está centrada en la valoración del posible impacto sobre el espacio natural, en este caso Bolonia, la biodiversidad, el medio marino y el litoral, aportando información que facilite el conocimiento sobre el alcance de la incidencia y, en su caso, la toma de decisiones.

Desde Tarifa hasta Huelva

Por su parte, el alcalde de Tarifa, José Santos Perea, perteneciente al Partido Popular, ha asegurado que la vigilancia es "total" y están "expectantes" por si "siguen apareciendo" más pellets de plástico en la playa de Bolonia o en otras zonas del término municipal para poner en marcha un dispositivo e "intentar" estudiar la manera para eliminar este vertido y limpiar el litoral.

"La Junta de Andalucía ha puesto un dispositivo y se está vigilando lo que son todas las costas completas desde Huelva hasta Tarifa porque entendemos que si han aparecido en las playas de Bolonia pueden aparecer en otras playas más cercanas a la costa Atlántica de Portugal, que es por donde podrían bajar esas bolitas", ha argumentado Santos.

Nada más conocerse este hecho en la mañana del miércoles, según el primer edil, se dirigieron hasta la zona efectivos de la Policía Local, la Policía Autonómica, la Guardia Civil, el Infoca, el GREA y los agentes de Medio Ambiente, además del concejal de Medio Ambiente y el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

"El dispositivo está montado y estamos a la espera de si esto va más o afortunadamente desaparece y no llegan más bolas, que es lo que deseamos", ha aseverado Santos, quien ha lamentado que esto se suma al "problema" del alga asiática, una especie invasora que afecta a la zona del Estrecho de Gibraltar y que está generando la reducción de peces, con lo que ello genera al sector pesquero.

Desde el 112 han precisado que se está coordinando un dispositivo de limpieza para este pequeño vertido, que se encuentra en la base de la duna de Bolonia, una zona protegida y considerada monumento natural por la Junta.

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha asegurado este jueves que a la costa de la provincia, "por el momento, no han llegado" restos del vertido. Asimismo, Correa ha subrayado que "no hay preocupación" por la aparición de pellets, porque "aunque las mareas son difíciles de controlar, y aún no se ha identificado lo que ha aparecido en la zona de Cádiz, con los días que han pasado es complicado que aparezcan".