La plantilla de Agentes de Medio Ambiente se reduce al 56% en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar cuenta tan solo con 18 Agentes de Medio Ambiente (AMA) para cubrir una extensión de unas 200.000 hectáreas, que comprenden dos parques naturales, un polo industrial de primer nivel, vertederos e importantes núcleos urbanos. A ello se suman kilómetros de costa con sus problemas asociados, como construcciones ilegales en zona de servidumbre de protección o vertidos contaminantes.

Esta plantilla, según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), debería estar formada por 32 agentes, por lo que con el personal actual sólo está cubierta al 56%. El cuerpo de Agentes de Medio Ambiente en el Campo de Gibraltar ha perdido 10 efectivos en la última década, ya que las últimas vacantes por jubilación no se han cubierto, según datos ofrecidos por la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa) a los que ha tenido acceso Europa Sur.

Vigilantes del patrimonio ambiental

Los Agentes de Medio Ambiente son funcionarios de la Junta de Andalucía y tienen la consideración de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, igual que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas y de los cuerpos de Policía Local.

Estos profesionales, según explica la página web de la Junta de Andalucía, desempeñan una doble labor: técnica y de policía administrativa, custodiando el patrimonio ambiental andaluz. Igualmente participan en la investigación y esclarecimiento de delitos ambientales. Entre sus áreas cotidianas figura la gestión y desarrollo forestal; la prevención, investigación y extinción de incendios; la gestión cinegética y de la pesca continental, o la prevención y calidad ambiental, entre otras.

Dos ejemplos de la labor desarrollada por este cuerpo a lo largo del año 2023 en el término municipal de Algeciras son el descubrimiento de un vertedero ilegal de restos textiles en el Cortijo Real o el hallazgo de más de 50 cadáveres de caballos acumulados en la barriada de Pajarete. Anteriormente, muchos otros, como los casos del vertedero del Cobre o el de residuos industriales Gamasur.

14 vacantes sin cubrir

A pesar de su importancia, el Campo de Gibraltar no dispone de agentes de Medio Ambiente suficientes en su unidad biogeográfica que, además, cuenta con dos parques naturales, Los Alcornocales y El Estrecho.

La plantilla, muy envejecida, ha disminuido un 40% en la última década a causa de jubilaciones encadenadas: de 29 agentes en 2012, a 18 en 2023. El dato es aún peor ya que, sobre el terreno, únicamente se cuenta con 15 agentes, dado que tres están completamente absorbidos por tareas administrativas, que se han multiplicado exponencialmente en los últimos tiempos.

Agaden-Ecologistas en Acción solicitó en 2019 a la Delegación Territorial de Cádiz que se cubriesen las bajas de Agentes de Medio Ambiente en el Campo de Gibraltar. "Ante esta penosa realidad, hay días que no existe vigilancia ambiental en nuestros espacios naturales, playas, montes, costas o ríos, debido a la falta de personal o a que el agente de turno tiene que estar haciendo tareas administrativas que le impiden estar a pie de campo o recorrer la comarca de punta a punta al tener que cubrir los espacios o parques naturales que han dejado sus compañeros que están de baja", denunció esta asociación a través de un comunicado.

Curiosamente, durante la pandemia, la Junta de Andalucía declaró a los Agentes de Medio Ambiente como servicios esenciales, prueba de su necesidad. Tampoco se les permitió teletrabajar como a otro personal de la Administración, prueba de su importancia sobre el terreno.

Patrullas en solitario

"La Junta de Andalucía lleva años descuidando al cuerpo en toda la comunidad autónoma", sostiene José Miguel Bellido, presidente de la Aamaa. Según este profesional, el problema se va a incrementar en cuestión de 4 o 5 años porque la edad media de los agentes supera los 55 años. "Se espera que en el próximo lustro perdamos un tercio de la plantilla que tenemos ahora. Si no hay un plan de choque y no se sacan plazas de empleo público, nos vamos a encontrar en una situación límite", expone.

Para no desatender el terreno, los Agentes de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar se ven obligados a patrullar en solitario, incumpliendo su propio reglamento que les obliga a ir en pareja salvo situaciones excepcionales (ningún otro cuerpo de Agentes de la Autoridad trabaja en solitario), "por razones evidentes de seguridad y Prevención de Riesgos Laborales", añaden desde la Aamaa.

"El servicio, en un principio, se ha de hacer en pareja, en binomio, pero al carecer de personal resulta imposible. Si hay más de un aviso al mismo tiempo, los agentes deben cubrirlo de forma individual. Esto no solo es un riesgo para el medio ambiente, también lo es para los compañeros", denuncia José Miguel Bellido.

Ni embarcaciones ni drones

La situación en tierra es preocupante por la falta de trabajadores, pero la zona marítima es todavía peor. "Nos parece un poco incongruente que en un espacio como el Parque Natural del Estrecho, que incluye zona marítima, no disponga de embarcaciones para su protección. Las que se adquirieron en su día no se usan y, por lo tanto, no hay una vigilancia", añade Bellido.

La Junta de Andalucía adquirió hace unos 20 años -según el presidente la Aamaa- unas embarcaciones ligeras de pequeño calado para repartir entre las demarcaciones provinciales: una embarcación para cada una de ellas. Posteriormente se compraron dos navíos más potentes, con más eslora: una destinada a la provincia de Almería y una para el Estrecho de Gibraltar.

Sin embargo, el cuerpo de Agentes de Medio Ambiente ya no dispone de este barco de mayor eslora. Según esta asociación, el navío llevaba varios años sin funcionar, atracado en el Puerto de Algeciras, hasta que se trasladó a Almería. "Posiblemente para extraer piezas y reparar la embarcación almeriense, a la que sí se le daba uso", expone José Miguel Bellido.

"Ahora mismo, en la zona de la bahía de Algeciras y del Estrecho de Gibraltar no hay ningún barco de Medio Ambiente para hacer vigilancia del espacio natural", abunda Bellido. "A la falta de agentes se añade la inexistencia de medios adecuados para evaluar y detectar riesgos marítimos, un hecho preocupante si tenemos en cuenta la importancia del Estrecho en el tráfico de mercancías y la existencia de un gran polo industrial en la zona", concluye.

Los Agentes de Medio Ambiente de Cádiz tampoco cuentan con drones para vigilar el terreno por aire, como sí sucede en otras provincias. "En cuestión de un año y medio se han adquirido los drones, se han empezado a formar una serie de equipos con conocimiento y titulación para poder manejarlos, pero todavía queda el control aéreo, que lo lleva la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. A nivel de uso recreativo es sencillo, pero para nuestro ámbito de trabajo requiere una serie de permisos que se están gestionando", explica el presidente de la Aamaa. "El dron no suple a otra persona, lo que hace es que se trabaje mejor y puedan prestarse mejores servicios".

Nueva ley

La nueva Ley del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente que prepara la Junta de Andalucía es una reivindicación histórica del sector. "Nos consta que hay un borrador y se ha iniciado el proceso de elaboración. En ese aspecto somos optimistas porque se prevé que, por fin, se formalizarán una serie de especializaciones, es decir, se profesionalizará el cuerpo, que es positivo", se felicita José Miguel Bellido.

"Donde no soy optimista es con recuperar la plantilla a unos niveles óptimos. En la actualidad estamos al límite del colapso", concluye el presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

Durante su reciente visita a Algeciras, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, no dio respuesta a la falta de efectivos en el Campo de Gibraltar y sólo hizo referencia a la elaboración de esa futura ley. Tampoco desveló con qué medios humanos piensa la Junta de Andalucía controlar los accesos al Bosque de Niebla, donde van a invertir cerca de un millón de euros.

Desde la Delegación Territorial en Cádiz informan que "los servicios centrales trabajan para sacar nuevas plazas" de Agentes de Medio Ambiente en las próximas convocatorias, pero no aclaran ni los plazos ni la cantidad. Y advierten que "difícilmente" se alcanzarían los niveles de personal de hace una década. "Cuando uno acude a su centro de salud, ya no le atienden siete personas en el mostrador, como ocurría antes. Todo ha cambiado, en parte porque muchas labores se realizan ahora de manera informática", explicó a esta redacción la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar.