La linense Rocío Cano presenta en San Roque 'Mi verdad', su primer libro

La escritora linense afincada en San Roque Rocío Cano ha presentado en el Mercado Diego Ponce su libro Mi Verdad. En la mesa la acompañaba la concejal de Bibliotecas, Mónica Córdoba, y quien fue su profesor de escritura creativa, Fernando Jiménez. Entre el numeroso público presente se encontraban varios concejales del equipo de gobierno como la concejal delegada de mercado, Mercedes Serrano.

La concejala abrió la presentación contenta por la acogida que había tenido y por lo orgullosa que sabía que estaba la escritora por la buena acogida que estaba teniendo su libro. Córdoba afirmó haberse sentido emocionada al leer el libro y haber sacado la conclusión de que la vida nos da sorpresas: unas buenas y otras malas. Además, la concejal señaló una frase de la obra que le había parecido especialmente bonita: “vivir aquí y ahora”.

Después, tomó la palabra el que fue profesor de escritura creativa de la autora, Fernando Jiménez, explicando que “cada autor tiene un motivo para escribir puede ser literario o emocional, en el caso de Rocío es plenamente emocional”. Dijo sentirse encantado de que le hubiese invitado a la presentación y, además, Jiménez animó a los presentes a escribir aunque no se tenga intención de publicarlo, ya que con eso se consigue orden mental.

Por último, le tocó el turno a la escritora de Mi verdad, Rocío Cano. Desveló que ha escrito desde siempre, ya que le valía como terapia con cosas que le han sucedido en su vida. Explicó que la obra es un testimonio real basado en su vida y la de su hermana. “Pretendo llegar a los corazones y que la gente que haya pasado lo mismo que yo recapacite y piensen que no hay límites en la vida. Que sientan que vida sólo hay una y que hay que valorarla”.

Finalmente, agradeció al Ayuntamiento por darle la oportunidad de escribir y dar a conocer su libro, a sus amigas, a su profesor de escritura creativa y a los suyos que siempre están ahí apoyándola en vivir su verdad.

En el libro se refleja que a veces, la vida nos lleva por caminos y situaciones que no imaginamos o no elegimos, simplemente nos viene, y mientras las vives, no te das cuenta de la capacidad que tenemos para afrontarlas…

Mi verdad es el camino que la vida les puso a Marta y Lucía, dos hermanas que se adoraban. Marta expresa lo que sentía cuando empezó a cambiar su mundo, cuando unas creencias, religión, o como lo quieran llamar, entró en sus vidas y las llevó a donde nunca imaginaron. Incluso sabiendo que ellas han sido siempre unas niñas muy felices.

¿Cambiaría la vida de las dos hermanas o eran cosas infundadas de Marta? ¿Respetaría Marta los nuevos ideales por parte de su familia, aunque pensase que pudieran afectar a su salud? ¿Se cumplirían los miedos del padre de Marta a la norma que más miedo le daba de aquellos ideales, la prohibición de las transfusiones de sangre?

Rocío Cano del Valle nació en La Línea de la Concepción en 1971, ciudad en la que vivió sus años más bonitos, los de su infancia. Estudió auxiliar de enfermería y, más tarde, hizo Nutrición y Dietética. También se ha formado como coach nutricional y máster en inteligencia emocional, infantil y juvenil en SEFHOR.

Lleva trabajando más de veinte años en el mundo de la geriatría. Trabaja actualmente en la residencia de mayores de San Roque, ciudad en la que vive desde hace muchos años y a la que le tiene mucho cariño, donde se siente adoptada y vive su vida actualmente.

Rocío ha sido siempre una ávida lectora y le encanta escribir sus sentimientos y sus vivencias, ya que escribir le servía como terapia en algunas situaciones de su vida. También escribe textos cuando se lo piden sus amigos o conocidos, pues disfrutan de su manera de expresarse.

Su primer libro, Mi verdad, ha nacido de sus sentimientos, de lo que vivió en primera persona y quiere transmitir con él que, aunque a veces no entendamos ciertas cosas, tenemos que saber perdonar para poder vivir libres y, sobre todo, en paz con nosotros mismos.

Rocío utilizó muchas herramientas emocionales durante años. Fue un proceso largo para poder llegar a entender ciertas cosas que nunca pensó vivir. Eso es lo que en 2019 la animó a escribir su verdad, la que ella vivió, con el único objetivo de llegar a corazones y de que se den cuenta de que lo más importante es vivir aquí y ahora..., y que todo lo que hagamos sea vivir sin limitarnos nuestro tesoro más valioso: nuestra vida.