La Diputación de Cádiz muestra su apoyo al proyecto del Fondo de Barril de Cepsa

El diputado provincial del Grupo Popular Javier Rodríguez Ros ha defendido en el pleno de Diputación Provincial el respaldo de las administraciones al proyecto del Fondo de Barril en Refinería Gibraltar-San Roque. La iniciativa ha sido aprobada con el apoyo de Ciudadanos y PSOE, sin el voto del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que estaba ausente.

El diputado valoraba positivamente el apoyo obtenido a la propuesta. En esta se pide el desbloqueo de los trámites administrativos previos necesarios “para que se puede a llevar a cabo una importante inversión privada que va a generar un gran empleo en la zona”.

Según explicaba Rodriguez Ros, el proyecto que Cepsa quiere desarrollar en la Refinería del Campo de Gibraltar, llamado Fondo de Barril, consiste en la construcción y explotación de una nueva unidad de proceso. Su finalidad es la de adaptar el proceso productivo de la Refinería a las actuales exigencias del mercado, a través de la redistribución de productos hacia cortes más ligeros y de mayor valor añadido, que tendrán una menor incidencia en el medioambiente

La refinería cuenta ya con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero no con los permisos necesarios por parte del Ayuntamiento de San Roque. Al respecto, el diputado ha lamentado las pegas que se están poniendo al proyecto del Fondo de Barril, “retrasando la concesión de licencias municipales desde hace meses cuando se trata de un proyecto con un impacto importante tanto en términos de inversión como en empleo”.

Además, ha destacado que la ejecución del Fondo de Barril cuenta con el respaldo no sólo del PP “sino también de dirigentes sindicales de la comarca del Campo de Gibraltar que se han posicionado en contra de que este proyecto no se lleve a cabo“ y ha alertado de las consecuencias sobre la continuidad de la Refinería de Gibraltar-San Roque en caso de no salir adelante.