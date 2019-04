Las hermandades de San Roque, a las puertas de una nueva semana de pasión

Ya es Domingo de Ramos y los cofrades nos preparamos para recibir la semana más grande del año, una semana llena de sentimientos, oración y vivencias personales. Como presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías me siento muy satisfecho de poderte escribir un año más este artículo sobre la Semana Santa de San Roque. En mi caso un año más, y ya son cinco las ocasiones que he tenido el honor de dirigirme a todos los cofrades de San Roque. Llegan los días de penitencia, para vivir una Pasión en la que nuestras hermandades de San Roque harán un nuevo ejercicio de protestación pública de fe por nuestras calles.En definitiva, las Hermandades son esenciales en el día a día de San Roque. Desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías percibimos el gran movimiento cofrade en San Roque, y aunque no estamos exentos de críticos, la gran mayoría de la sociedad sanroqueña apoya y reconoce nuestro trabajo, pues no hay un colectivo más numeroso en nuestra ciudad.

Un año más vamos a volver a vivir una Semana de Pasión completa de estaciones de penitencia, por eso en Semana Santa, los cofrades de San Roque no debemos ser indiferentes a la verdad del mensaje de Cristo Resucitado, debemos renovar nuestro compromiso de fe año tras año y dar testimonio vivo de la palabra de Jesús.San Roque presenta un marco incomparable para ver su Semana Santa, por eso te invito a vivirla con fe y devoción, a que te entregues a escuchar sus sonidos, sus silencios, a contemplar sus promesas y oraciones, a vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo según San Roque.

La jornada del Viernes Santo supondrá un punto y aparte en la Semana Santa de San Roque. Celebraremos un año más la Procesión Magna del Santo Entierro, en la que participan las ocho hermandades de penitencia de San Roque con sus catorce pasos, en orden de la pasión y muerte de Jesús. Un hito en la historia de San Roque, que ha convertido su Semana Santa en una de la más conocida en nuestra geografía.La Semana de Pasión en San Roque la cerrará Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Una agrupación parroquial formada por personas humildes y muy involucradas en la parroquia, en la que la imagen de Jesús Resucitado nos volverá a enseñar su Triunfo sobre la Muerte.