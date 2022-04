Se han anunciado elecciones en Andalucía y comienza por tanto la temporada de ofertas por parte de los partidos políticos. El Partido Popular se ha lanzado a un atractivo dos por uno en el que anuncian la puesta en marcha de dos proyectos de gran interés ciudadano: el nuevo hospital de Cádiz y la puesta en marcha del tranvia de la Bahía.

Ahora resulta que lo de decir que no a estos dos proyectos se queda atrás y se transforma, por arte de la oferta, en un entusiasta sí, con fechas y seguro que algún dibujito mono que nos enseñarán en los próximos días.

Cosas como éstas son las que alejan al ciudadano de la política. Parece poco creíble que proyectos que no se han puesto en marcha en los últimos años, ahora, de pronto, se puedan hacer. Los partidos tradicionales, el PP y el PSOE, ambos proclives a transformarse en El Corte Inglés cuando llegan las elecciones, se quejan muchas veces del avance de partidos populistas o de extrema derecha e izquierda… que por los dos lados los hay.

Quizás debieran reflexionar un poco sobre este comportamiento que se repite elecciones tras elecciones, sin que en ningún momento haya propósito de enmienda. Los dos partidos deberían tomar nota de lo que ha ocurrido en Francia donde no solamente un partido de extrema derecha con "poco cariño" a la democracia, por decirlo de alguna forma, ha conseguido el 40% de los votos, sino que a la vez se ha producido una enorme subida también de la abstención.

El número de personas descontentas con la política tradicional como puede verse va en aumento y los partidos que encarnan esta política deberían reflexionar sobre lo que ocurre y cambiar sus planteamientos, si no nos queremos enfrentar a momentos muy inciertos en Europa.

Esperemos que la campaña electoral para las andaluzas no sea una sucesión de ofertas que lleve a mucha gente es al desencanto. Necesitamos que nos ilusionen, que veamos que esto de votar cada cuatro años es útil y que votamos por gente que nos representa.

Ojalá las elecciones andaluzas sirvan para cambiar un poco todo esto. Por lo pronto la cosa empieza muy mal con la "oferta" de la Junta con algo tan serio y con lo que ha habido tantos problemas en los últimos años como es la Sanidad Pública. Respeten a los ciudadanos, porque de lo contrario éstos no les respetarán nunca a ustedes. Es necesario que les veamos como la solución y no como un problema. No más ofertas, que para eso ya está El Corte Inglés.