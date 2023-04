Se nota que el próximo 28 de mayo celebraremos las elecciones municipales. Lo digo por la cantidad de políticos que he encontrado en los actos de las hermandades durante esta cuaresma y, sobre todo, en las visitas a las cofradías antes de realizar su estaciones de penitencia. Lo que no sé es si estas visitas devotas eran a los sagrados titulares o una rogativa a los posibles votantes entre los cofrades presentes. Sea por una razón u otra, bienvenidos.

Todos ellos y ellas me comentan lo bien que lo harán. Críticas al otro "muchas", autocrítica "ninguna". Y si les recuerdas que los suyos gobiernan en otras administraciones y tienen abandonado a este pueblo, sacan el listado de millones que van a invertir en nuestra localidad. Mucho tono político, con formas mitineras, pero poco dato concreto.

Mejoras urbanísticas, bajada de impuestos, subvenciones para las asociaciones, por supuesto el arreglo de la sede de Nakera Romí, limpieza, acerado, apoyo a la cultura popular, planes de empleo, arbolitos, etc.

Nadie me nombró el puerto de La Atunara, que es la zona del término municipal de La Línea que tiene más trabajadores por metro cuadrado. Las otras zonas están fuera de nuestra localidad o en la colonia inglesa. El puerto pesquero tiene muchas deficiencias, pero todas ellas han caído en el olvido desde que aflojó la reivindicación.

Aunque pensamos en perspectiva local, las elecciones municipales son algo más. En ellas se vota "indirectamente" al gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y al gobierno de la Diputación. Y de ellos no me han hablado ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los independientes.

La comarca del Campo de Gibraltar es importante y su unión nos daría mayor fuerza. Los grandes problemas de La Línea de la Concepción no se resuelven únicamente con política local. Pero, es más, los problemas de la comarca también son problemas de los linenses. La gran área metropolitana no es un futuro, tiene que ser una realidad: comunicaciones, sanidad, creación de puestos de trabajo, seguridad, medio ambiente, puerto y ferrocarril, aunque parezca que no son de política municipal, deben estar en primera línea de trabajo.

La fuerza de exigencia a las administraciones andaluza y estatal se tiene que realizar con la unión de las localidades y no con el ataque cuando no es de tu color político, o la contemplación servil cuando coincide con él. Votemos libremente, pero cuando constituyan los gobiernos locales que no se centren en sus colores políticos, sino en las necesidades de nuestra comarca.

Los problemas de nuestros vecinos nos afectan a todos y todos somos partes del Campo de Gibraltar. La Mancomunidad debe darnos más fuerza.