Muerto Cristiano, viva Modric

Estaba escrito, no hay motivo para sorprenderse y las cosas son como son, nunca, o casi nunca, como pretendemos que sean. A Cristiano muerto, Modric puesto y ahora todo el foco está puesto en la menuda estampa del croata. Conseguido ya el premio que da la UEFA al mejor, ahora está el The Best en el punto de mira de cuantos componen la omnímoda hagiografía madridista. Que Messi y Griezmann no están, qué más da.

Aquí lo que importa es mear en lata y que no deje de sonar la marca Real Madrid, que para eso nunca se inventó nada parecido a lo que engendraron, al alimón, Santiago Bernabéu y Alfredo di Stéfano. Es más, ya es mucho más bella la chilena de Bale al Liverpool en la final de la Champions que la tan cacareada en su momento de Cristiano a la Juve en cuartos para el premio Puskas. A moro muerto, lanzada y como Cristiano ya no está, pues a apoyar al que sigue en casa.

Que Messi, ese milagro al que deberían darle todos los premios por decreto, ni Griezmann no estén en el podio que aspira al The Best importa un comino, nada de nada. Ni siquiera que el francés fuese el mascarón de proa del actual campeón del mundo y ganase la Liga Europa con su equipo importan. Y para mí resulta escandaloso que ninguno de los dos figuren como aspirantes, pues si el argentino debería estar siempre, lo del galo resulta de todo punto incomprensible.

Que Modric es bueno, quién lo duda, no sólo bueno sino buenísimo. No obstante, en la era en que el fútbol fue pilotado por el duopolio Messi&Cristiano, el croata no pasó de ser una figura secundaria. Jamás llegó, por ejemplo, al nivel de Iniesta o Xavi, ni siquiera al de Pirlo y gente así. Es un buen futbolista al que le ha venido de perlas que Cristiano abandonase el Bernabéu. Con el luso aún en el Madrid, ni a echarse a soñar Modric, pero ese poder de la hagiografía blanca...