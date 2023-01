Una de las consecuencias del cambio climático es la desaparición de glaciares. La UNESCO, en un estudio presentado el pasado mes de noviembre y realizado en 50 sitios declarados patrimonio de la humanidad por esta organización, en los que existen estas masas de hielo, alerta sobre la desaparición de 17 de estos glaciares. Esto ocurrirá independientemente del nivel de calentamiento que se alcance en nuestro planeta. Salvar los restantes va a depender de que no superemos el aumento de un grado y medio en la temperatura global de la Tierra. 460 glaciares pueden desaparecer en 2050.

Por citar solo algunos ejemplos, en Europa glaciares de los Pirineos-Monte Perdido en España Francia, o los de los Dolomitas, en Italia, se encuentran entre aquellos que pueden desaparecer. Los glaciares, advierte también la UNESCO en su informe "son fuentes cruciales de vida en la Tierra, ya que proporcionan recursos hídricos vitales a la mitad de la humanidad para uso doméstico, agricultura y energía hidroeléctrica, también son lugares sagrados para muchas comunidades locales y atraen a millones de turistas en todo el mundo".

El retroceso de los glaciares se está acelerando desde el año 2000 debido al incremento de las emisiones de CO2 que están produciendo el aumento de la temperatura global. La pérdida de hielo en los glaciares es responsable de al menos el 5% del aumento del nivel del mar que puede observarse en nuestro planeta. Esto conlleva el aumento de catástrofes naturales como las inundaciones, a las que pueden acompañar el desplazamiento masivo de personas.

Hace un par de meses, en un viaje por Argentina con un grupo de amigos, tuve la oportunidad de visitar el glaciar Perito Moreno. Ya conocía otros glaciares como los que visité hace años, en distintos lugares de Suiza, pero la visión de este glaciar argentino es de las imágenes más hermosas que he contemplado en mi vida. Es difícil describir con palabras la grandiosidad de este gigante de hielo azulado de 5 km de ancho y 30 km de longitud. Nace en el llamado campo de hielo patagónico y su frente, llega a tener 70 m de altura por encima del nivel del Lago Argentino. Tiene además la peculiaridad de crecer y decrecer de manera constante, lo que lo convierte en un auténtico superviviente, frente al resto de glaciares afectados por el cambio climático. Podemos considerarlo, por tanto, un glaciar "estable". La glacióloga Inés Dussaillant, especialista en los glaciares de los Andes explica que, "el cambio climático no afecta a este y otros glaciares andinos porque hay factores locales que juegan un rol mayor en el equilibrio del glaciar". Sin embargo, los científicos no son nada optimistas y muestran dudas sobre si este y otros, "glaciares estables", seguirán así por mucho tiempo.