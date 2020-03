Échame la culpa de que yo ya no vivo controlada bajo la atenta mirada de quién vigila mis pasos, controla mis sueños y me aísla de mi propia alma.

Échame la culpa de que yo ya no me sienta culpable de tus inseguridades y no caiga en la cárcel de tus chantajes.

Échame la culpa de no seguir atrapada en las sábanas de tu cama, silenciando la voz de mi deseo de escapar de tus garras.

Échame la culpa de haber dejado de escuchar el incesante ruido que taladra mi mente con tus insultos, humillaciones y desprecios.

Échame la culpa de no tener en mi memoria tatuada los golpes que tu "amor" dejó marcada mi piel.

Échame la culpa de no engrosar el número de mujeres asesinadas por el terrorismo machista que, aún todavía, niegas.

Échame la culpa de sentirme empoderada, de abrirme a un nuevo entorno y tener una oportunidad laboral.

Échame la culpa de abrir el camino de la igualdad a las nuevas generaciones.

Échame la culpa de poder estar informada de mis derechos, de aprender español y sentirme integrada.

Échame la culpa de encontrar nuevas masculinidades que dejaron atrás sus privilegios para encontrar el camino de la igualdad.

Échame la culpa de estar y sentirme viva.

Échanos la culpa de nuestra labor y de tu confianza, de la mano de mujeres empoderadas. Échanos la culpa.