Resulta difícil definir el compromiso en cualquier campo del conocimiento humano. Quizá lo más inmediato sea vincularlo a la defensa de posiciones, a veces por intereses personales o de un grupo organizado, sea un partido político o una ideología... Discrepo elegantemente.

La experiencia, que básicamente consiste en comprobar la sistemática y estructural estupidez del ser humano, te lleva forzosamente a colegir que la realidad es inmanejable, le puedes dar las vueltas que quieras pero Popper tenía razón indefectiblemente: es miseria historicista propensa al crimen querer doblegar el curso de lo humano, porque eso incluye siempre víctimas; no haga la cuenta, el cálculo le convierte en criminal.

Usted que se disfraza de filantropía y nos quiere salvar: en realidad nos mataría para salvarnos, y eso no es compromiso, si éste incluye la no violencia (y no hace falta especificar qué significa esto, ya te lo decía mamá: “¡No se pega!”). Compromiso no es salvar un sistema... eso es ser un visionario, o un idealista en el sentido peor de anteponer idea a vida real.

No hace falta que nos preguntemos qué hacen los demás, la complejidad de la vida y la cantidad de seres humanos convierte el entorno en impredecible. Siempre hay una gente de la que sólo se puede esperar el mal, y siempre hay otra tan buena que da lástima. La cuestión es qué debe hacer una persona con su intelecto, sencillo: si de veras quiere aportar lo mejor de sí misma a la sociedad y al momento en que vive, no contribuir con su actitud o su labor a acrecentar daños a otros.

Trabajar diseñando napalm u otras armas criminales, usar el Derecho para hundir a desgraciados, la Medicina para forrarse, la Literatura para canonjías, la Historia para justificar posiciones de fuerza, la Política para réditos, la ideología para suprimir diferencias, el éxito para imponerse, la tranquilidad para explotar, etc., directamente debería ser un mal uso del intelecto... ha de haber de todo en esta viña, pero la inteligencia ¿puede legitimarse creando sufrimiento?

La intelectualidad comprometida mide la consecuencia de sus ideas antes de elaborar un entramado lógico, no sea que esa matemática derive letal. Compromiso no significa ser pánfilo o cándido, pero anteponer el beneficio propio sin que importe el perjuicio a otros, actuar indiferente o asumir las pérdidas humanas como parte del juego, es causar mal siendo consciente.

No damos marchamo de intelectual comprometido a nadie, cada palo que aguante su vela. Pero tampoco aceptamos lecciones de quien use su cultura sólo por interés, una obra es crítica o colaboracionista, y en tiempos de paz importa relativamente pero en guerra te coloca en tu lugar. Usted, elevada pensadora, calculador maravilla, póngase donde se encuentre a gusto con sus principios... no se escude en nadie y defínase, el compromiso se llama Humanismo, quizá prefiera usted vivir “sin complejos”, ahora abundan.