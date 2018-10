En el norte los del norte...

Más allá de la belleza del pasodoble carnavalero o del tremendo poema que lo pudiera inspirar (El sur también existe), reconozco que he visto muchos sures en el norte y algún que otro norte en el sur. Por supuesto, saben que no hablo exclusivamente, como tampoco hablaba Benedetti, de puntos cardinales. Lea arriba, lea riqueza, donde pone norte; lea abajo, lea depresión, donde pone sur. (Lea alta, lea baja. Lea diferencia de clases en la comunidad o país que usted prefiera). Por eso no agito banderas, por mucho que las palabras norteñas de la señora Tejerina provoquen reacción a mi dignidad sureña. Pero es que el ataque político ha sido tan torpe que no he visto mayor favor de un enemigo en pleno comienzo de campaña electoral. ¡Vivan los escolares andaluces!, dice el PSOE. Que vivan, que vivan. Y que viva la educación pública cada vez más arrinconada y perjudicada por los conciertos que lleva permitiendo durante años ese partido.