No soy pitoniso, por lo cual no sé dónde llegaremos en este Mundial de Rusia. Después de estos últimos días convulsos, con tanta ida y venida de noticias, con la destitución de Lopetegui como seleccionador nacional, con Fernando Hierro a los mandos de este grupo de profesionales que no dudo ni por un momento que se dejarán la piel en el campo por nuestros colores, los de todos sin excepción, salvo una minoría de gallaretas. Cuando suene nuestro himno, con más aplausos que pitos, aunque sea sin letra, en cada uno de los encuentros que disputemos y que todos los españoles de bien deseamos que sea hasta la ansiada final. Entonces tendré un leve y vago recuerdo para todos aquellos indeseables que quieren ver a este gran país dividido y a los que vaticino que se van a quedar con las ganas, porque ya sabemos todos que la envidia es sencillamente admiración y que no os quepa duda a ninguno, iremos y lucharemos por la segunda estrella en nuestro pecho, junto a nuestra bandera, que os quede claro.