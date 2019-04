La leyenda del jazz Sheila Jordan llega a San Roque

Pocas veces se da en el Campo de Gibraltar la oportunidad de oír en directo una voz de leyenda. Y mucho menos una tan cargada de originalidad, tan personal como la de Sheila Jordan, un icono de la época dorada del jazz que actúa este sábado 27 de abril en el teatro Juan Luis Galiardo de San Roque a partir de las 21:00.

Rizoma Récords, una asociación sin ánimo de lucro destinada a la promoción del jazz en el Campo de Gibraltar, se encarga de organizar el concierto con motivo del Día Internacional del gran género musical del siglo XX, que se celebra el próximo martes.

Para hacer aún más especial el acontecimiento, el colectivo encargó un cuadro al pintor vasco afincado en la comarca Javier Machimbarrena que le regalará a la cantante tras el concierto. La pintura es la que forma el cartel del recital.

La nonagenaria cantante, que vivió intensamente el desarrollo del bebop junto al que fue su marido, el pianista Duke Jordan, llega al frente de un cuarteto de lujo con el sanroqueño Juan Galiardo al piano, Javier Delgado al contrabajo y Jimmy Weinstein a la batería.

Cuenta su biografía que, impresionada por la música de Charlie Parker, se inició como cantante en los años 40 en Detroit con Parker, Tommy Flanagan, Barry Harris, Kenny Burrell y Donald Byrd. En 1952 se trasladó a Nueva York y estudió armonía y teoría junto a Lennie Tristano, cantó con gigantes de la talla de Charles Mingus y Herbie Nichols, y durante ocho año actuó en el Page 3 en Greenwich Village. En 1962 grabó con George Russell un tema histórico, You Are My Sunshine, y al año siguiente grabaría su primer disco como líder, Portrait of Sheila, en el mítico sello Blue Note.

Posteriormente trabajó en Europa con Jan Garbarek entre el 1969 y 70 mientras que entre 1973 y 1975 trabajó y grabó con Roswell Rudd. Sheila Jordan ha colaborado con Carla Bley, Marcello Mlis, Steve Kuhn y Steve Swallow y ha enseñado jazz vocal desde 1978 en numerosas escuelas y universidades como en la New York´s City College, Universidad de Massachusets, Stanford University, etc.

Jordan ha sido también galardonada con numerosos premios y ha participado en los festivales más importantes de Europa, EEUU, Japón, América del Sur y Australia. A sus 91 años, la voz de Jordan mantiene en activo los fundamentos de la época dorada del jazz y de un estilo y un modo únicos de vivir la música.