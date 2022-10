'El Universo de Óliver', de Alexis Morante, Premio Seminci Joven en Valladolid

El Universo de Óliver, del director algecireño Alexis Morante, ha sido galardonada con el Premio Seminci Joven en la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) cuya gala de clausura se celebró en la noche del sábado.

El cineasta ha mostrado su satisfaccón en sus redes sociales en un post en el que también agradece a todo el equipo su dedicación para hacer realidad la película. El Universo de Óliver, estrenada en mayo en Algeciras, está actualmente disponible en Filmin.

La cinta se ambienta en el año 1985. Óliver, un niño con una imaginación desbordante, se muda con su familia al rincón más al sur de Europa, al Campo de Gibraltar, justo cuando está a punto de pasar el Cometa Halley. Estos acontecimientos marcarán un antes y un después en la vida emocional de Óliver, que buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en casa. Para colmo, su abuelo, apodado “el majara” se anima ayudarle a interpretar el mensaje del cometa y dar un paso al frente en su nuevo Universo.

Las felicitaciones también han llegado para Morante por parte del Ayuntamiento de Algeciras. Su alcalde, José Ignacio Landaluce, ha felicitado al director y a todo su equipo por el galardón.

"El Premio Seminci Joven se suma a la larga lista de reconocimientos que esta fantástica cinta posee, basada en el libro homónimo del también algecireño Miguel Ángel González Carrasco, rodada en nuestra comarca y cuyo preestreno tuvimos la suerte de vivir en Algeciras”, ha comentado Landaluce.

El alcalde ha trasladado su agradecimiento “no solo por proclamarse como algecireño con orgullo allá dónde va, sino por apostar de forma activa por su tierra, por sus raíces y por su gente, mostrando al mundo la belleza, atractivo y encanto que envuelven nuestra querida Algeciras”.

Palmarés

La película Return to dust ('Yin ru chen yan'), del director chino 'Li Ruijun, ha logrado la Espiga de Oro de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), mientras que la cinta The Quiet Girl ('An Cailín Ciúin'), ópera prima del irlandés Colm Bairéad que representará a su país en los Oscar, se ha llevado la Espiga de Plata, así como los premios del Público y el Fipresci de la prensa internacional.

La película ganadora supone un retrato de la dignidad del paupérrimo campesinado chino y una tierna historia de amor entre adobe y espigas que encuentra numerosas similitudes con la novela de Miguel Delibes 'Los santos inocentes', aunque en este caso el paisaje de la región china elegida se asemeja más a la comarca castellanoleonesa de Tierra de Campos que a la Extremadura en que el escritor vallisoletano situó a sus personajes.

Por su parte, el director polaco Jerzy Skolimowski se ha hecho con el Premio Ribera del Duero a la Mejor Dirección por EO, representante de Polonia en los Oscar; la francesa de origen portugués Cristèle Alves Meira se ha llevado el Pilar Miró a la Mejor Nueva Dirección por su ópera prima, Alma Viva, cinta que también competirá por la estatuilla dorada bajo bandera lusa.

Los actores Ivan Barnev y Karra Elejalde han compartido el Premio a Mejor Actor por Vasil, y la actriz de origen marroquí y español Luabna Azabal del de Mejor Actriz por El caftán azul ('Le bleu du caftan'), cinta que aborda la homosexualidad en Marruecos y que ha sido elegida por el país marroquí para competir en Hollywood.