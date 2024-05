Lolo Escobar: "Mi futuro está decidido; me despido del Algeciras"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras CF, respondió ayer con un lacónico "si" cuando un periodista le preguntó si se despedía como técnico del primer equipo albirrojo. El míster se pronuncio en la rueda de prensa poserior a la derrota 1-0 frente al Córdoba CF de Iván Ania, en partido que cierra la liga regular del grupo II de Primera Federación.

"Mi futuro está decidido. Me llevo muchas cosas buenas de la afición del Algeciras CF. Nos han ayudado mucho en algunos momentos de la temporada", dijo.

Su encuentro con los medios de comunicación en El Arcángel no se prolongó mucho tiempo. Sus respuestas estaban ensayadas a lo largo de las últimas semanas, en las que ha ido construyendo un mensaje de despedida con una visión personal. "Me he ido dándole un abrazo a cada jugador, con la conciencia tranquila y muchas horas de trabajo. Me voy en paz y agradecido porque me han hecho mejor entrenador", declaró.

Su resumen de la temporada fue: "Hemos tenido tres cuartos muy buenos y un final de temporada algo menos bueno. Yo le pongo un ocho al equipo".

En cuanto al partido frente al Córdoba, dijo: "Hemos competido bien, salvo otro error individual que es lo que nos está lastrando en este final de temporada. Hemos tenido nuestras oportunidades, como la de Diego Esteban o el tiro de Yac Diori que ha dado en la cruceta".

Preguntado por la alineación, la decisión estaba tomada antes de salir de Algeciras. "El viernes por la mañana ya teníamos decidido quién iba a jugar, incluso los cambios, salvo en qué momento lo íbamos a hacer. Hemos seguido la hoja de ruta".

Lolo Escobar piensa que el Córdoba tiene muchas opciones de subir a Segunda División en la ronda de play off que iniciará próximamente. "Se lo he comentado a Iván Ania. El Córdoba es un equipo muy trabajado que ahora tiene que recoger sus frutos. Tiene un plantillón".