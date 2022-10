'Maxi el aventurero'. Ir por el pan puede ser una auténtica aventura

Maxi es un niño valiente y aventurero, bueno eso es lo que él quiere, pero como todavía es pequeño, unos siete años, no le dejan hacer nada. Lo lavan, lo secan con cuidado, le dan de comer, lo educan constantemente en todo lo que tiene que hacer. En realidad, no se fían de él. Dedica todo el día a realizar la tarea del cole y la tarea de casa, un auténtico aburrimiento sin ninguna aventura.

Su madre es muy organizada y controla perfectamente su vida y la de su padre hasta el último detalle. En organización le gana incluso al director del colegio.

La mejor amiga de Maxi es Lily, tiene el pelo rojo y es la más estudiosa de su clase. Ella le dice a Maxi que se deje de aventuras fantasiosas, que eso es para cuando tenga veinte años.

Pero un día, sin esperarlo, sin buscarla, llegó la aventura. Su madre le ha mandado a comprar el pan. ¡Tiene que ir a la panadería del barrio y él no ha bajado nunca solo! Maxi vive en la 5ª planta y como los niños no pueden usar el ascensor tiene que bajar andando.

Es Maxi quien cuenta sus problemas, sus ilusiones y aventuras a los jóvenes lectores. Pero a la vez esta novela llena de humor nos presenta de forma irónica a nuestra sociedad “adulta”. Por ello podemos realizar una doble lectura, la primera de forma lineal e infantil, y la segunda, más profunda, donde los mayores, padres y educadores nos vemos retratado en nuestras actitudes sobreprotectoras.

Los pequeños lectores recomiendan

Ignacio Rodríguez Sánchez, alumno de 6º de primaria ha sido quien nos lo ha recomendado: “Este libro nos cuenta la aventura de unos amigos. Maxi y su compañera Lily van a comprar el pan y en el trayecto hacen nuevos amigos. Maxi es miedoso e inseguro, y Lily observadora y valiente. Por el camino se encuentran con bastantes adversidades que van superando de forma divertida.

Lo que he aprendido de este libro es que no importan las adversidades porque con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Me he reído mucho, incluso he sentido euforia al ver como se metían en líos, y me intrigaba conocer como saldrían de ellos. Recomiendo este libro a aquellos niños inquietos y con gran imaginación, a los que les gustan las aventuras llenas de diversión.”

Los creadores del libro

Nos ha llegado la 33ª edición de “Maxi el aventurero”. Desde 1994 Santiago García-Clairac nos divierte y a la vez nos hace pensar como educadores. Pero no penséis que es una simple reimpresión: SM ha revisado su texto, con una impresión más clara, letra con mayor tamaño y nuevas ilustraciones de Bea Tormo con estética dinámica como el cómic. También han introducido ficha de los autores al final del volumen. “Maxi el aventurero” es el volumen 187 de la serie azul del Barco de Vapor, para lectores a partir de 7 años.

Santiago García-Clairac nació en Mont-de-Marsants, Francia. Estudió publicidad y pronto empezó a trabajar en el mundo del cómic. Ha creado, escrito y dirigido anuncios publicitarios, cortometrajes y videoclips, además de escribir guiones para medios audiovisuales. Con su anuncio Avión en la Castellana de Repsol, entró en el Record Guinnes por el rodaje más espectacular. Con El niño que quería ser Tintín obtuvo el accésit del Premio Lazarillo. García-Clairac combina su labor como escritor e ilustrador con la de profesor de Publicidad en el Instituto de Formación Empresarial de Madrid.

Bea Tormo, ilustradora e historietista. Nació en Logroño, donde cursó sus estudios de ilustración. En la actualidad compagina su trabajo como ilustradora infantil y juvenil con colaboraciones con diversas revistas como El Jueves o El Estafador. En sus trabajos ilustrados es conocida como Bea Tormo en cubiertas y en créditos, pero sus dibujos los firma como Triz. Para los más jóvenes os recomiendo “Eva hace lo que puede”.