Algeciras Fantástika rinde un tributo literario a H. P. Lovecraft

El Edificio Guillermo Pérez Villalta, subsede del X Certamen Internacional de las Artes Fantásticas y del Terror Algeciras Fantástika, acogió ayer el tributo literario al escritor americano Howard Phillips Lovecraft.

Lovecraft (1980-1937) desarrolló una mitología propia dentro del género de terror, siguiendo una corriente de terror cósmico materialista muy alejada de las vertientes tradicionales del género, sin embargo fue relativamente desconocido en vida, dándose a conocer de manera póstuma gracias a la difusión de su obra por parte de amigos y conocidos.

El director del festival, Ángel Gómez, junto a otros escritores colaboradores como Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez, Jorge Sánchez, Miguel Ángel Planas y Juan Luis Helguera, homenajearon al autor clásico a través de poemas, semblanzas y pequeños relatos.

Gómez recordó que el tributo literario de Algeciras Fantástika es ya uno de sus momentos tradicionales, con el que se ha celebrado a autores insignes como Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer, Ray Bradbury o H.G. Welles.

Por la mañana se inauguró la exposición El cómic fantástico de Jesús Merino en el Edificio Guillermo Pérez Villalta. La muestra recoge lo más significativo de la obra como dibujante y como tintador del gaditano, que publicó varios títulos para Planeta de Agostini antes de convertirse en colaborador habitual de Carlos Pacheco en 1998. Así, entintó sus lápices en títulos de Marvel y DC como Avengers Forever o Superman y Batman. Tras dibujar varios episodios en solitario de la serie original Superman, formó equipo con Bill Willingham durante una etapa de la serie Justice Society of America.

Más tarde se encargó del dibujo del superhéroe por antonomasia, Superman, para el nuevo lanzamiento del mismo en 2011 como The New 52. En lo sucesivo siguió trabajando para DC Comics, a menudo ligado a las cabeceras de Superman, encargándose también de otras colecciones como Team 7, Futures End, The Flash, Aquaman o Justice League, entre muchas otras.