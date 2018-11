Algeciras Fantástika 2018 arranca con sus tres primeras proyecciones

La proyección de dos cortometrajes y un largometraje arrancaron ayer el festival Algeciras Fantástika 2018, un evento cultural multidisciplinar especializado en materia de índole fantástica, suspense, terror y ciencia ficción organizado por el Ayuntamiento de Algeciras y por la Universidad de Cádiz (UCA). Los representantes de las dos entidades y de las instituciones colaboradoras presentaron la cita en el teatro Florida antes de las proyecciones.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, destacó la importancia de que Algeciras Fantástika llegue a su décima edición. “Estamos muy contentos desde el Ayuntamiento y desde la UCA como organizadores. Es uno de los eventos culturales más consolidados, que traspasa las fronteras de Algeciras y del Campo de Gibraltar. Tenemos contacto con todas las artes plásticas, que hasta el sábado serán protagonistas en el teatro Florida y en el edificio Pérez Villalta. Quiero agradecer su aportación a todos los colaboradores porque entre todos hacemos esto una realidad”, destacó la edil.

José Marchena Domínguez, director general de Extensión Cultural de la Universidad de Cádiz, aseguró que este certamen cada año adquiere mayor nivel cultural “gracias a la trabajada programación que se presenta”.

Ángel Gómez Rivero, director del certamen, destacó la amplia programación de Algeciras Fantástika, “en la que podremos disfrutar de proyecciones de los cortometrajes y largometrajes finalistas, el concurso de pequeños místicos, exposiciones de ilustraciones de Jesús Merino, los tributos literarios de H.P. Lovecraft y los homenajes al director de cine Miguel Ángel Vivas y al actor Manuel Galiana”.

Tras las intervenciones instituciones, actuó el grupo musical Two to Tango y se proyectaron el cortometraje Cariño, de Ángel Gómez Hernández; Jota, de Manuel Román Sierra, y el primer largometraje finalista, HOus3, de Manolo Munguía.

Las actividades de Algeciras Fantástika continúan hoy en el edificio Guillermo Pérez Villalta a las 12:00 con la exposición de artes fantásticas El cómic fantástico, de Jesús Merino, con la presencia del artista, y a las 19:00 habrá un tributo literario a H.P. Lovecraft, mientras que en el Florida comenzará a las 20:30 la proyección de la primera selección de cortometrajes finalistas, y a las 22:00, la del segundo largometraje finalista, The child remains, de Michael Melski.

Para mañana está prevista en el edificio Pérez Villalta a las 18:00 la entrega de premios del certamen literario infantil Pequeños místicos, y a las 19:00 será presentado el libro Abecedario del horror, de varios autores. El programa para este día se completa con la proyección en el teatro, a las 20:30, de la segunda selección de cortometrajes finalistas y, a las 22:00, del tercer largometraje finalista, Polterheist, de David Gilbank.

El viernes, las actividades comenzarán en el Florida a las 10:00 con la sesión retrospectiva El cine de H.P. Lovecraft en la que se proyectará El palacio de los espíritus y El monstruo del terror, para pasar a las 20:30 a la proyección de la tercera selección de cortos finalistas, pasando a las 22:00 con la proyección especial de Historias para no dormir: El último reloj, de Narciso Ibáñez Serrador.

La última jornada de Algeciras Fantástika 2018 será la del sábado 10, que arrancará a las 10:00 con la sesión retrospectiva El cine de H.P.Lovecraft, con las proyecciones de The resurrected y The whisperer in darkness, ambas en versión original con subtítulos en español.

Ese mismo día, a las 19:00 arrancará en el Florida la gala de clausura, con la actuación especial del estudio de danza Adagio, el homenaje al actor Manuel Galiano y al director Miguel Ángel Vivas, que recibirán los premios Místicos de Honor de este año, la entrega de Místicos a los ganadores de los distintos certámenes y la proyección del largometraje Extinction.