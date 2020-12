El coronavirus da una tregua en Cádiz: más curados que positivos

Aunque la provincia de Cádiz sigue de nuevo al frente de Andalucía en el número de contagios diarios, hay datos que pueden indicar un prudencial optimismo. En dos días, casi 600 personas han recibido el alta frente a los 457 nuevos positivos registrados y a las 63 hospitalizaciones. Son datos todos que se extraen del balance diario que sobre la evolución de la pandemia en la comunidad ofrece diariamente la Consejería de Salud y Familias.

No obstante, los datos diarios continúan situando a la provincia con los peores datos andaluces en cuanto a contagio diario y hospitalizaciones.

En las últimas 24 horas, Salud ha notificado 179 nuevos positivos, muy por encima de los 90 casos de Huelva pero también alejados de los 151 casos de Málaga, la siguiente provincia con peor registro. A pesar de todo, son unos 100 casos menos que los señalados el sábado.

La provincia también está a la cabeza en el número de hospitalizaciones, 62 en total este domingo, siendo Sevilla, con 55, la siguiente en la lista. Además, el crecimiento de los ingresos ha sido superlativo con respecto a los notificados en la jornada del sábado, día en que sólo se registró 1 en toda la provincia de Cádiz.

En cuanto a fallecimientos, esta jornada sólo hay un deceso cuando las dos jornadas anteriores sumaron un total de nueve muertos.

Cádiz, única provincia andaluza en la que todos sus municipios han registrado casos

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Cádiz es la única provincia andaluza en la que todas sus localidades han registrado algún caso de coronavirus en algún momento desde que comenzó la pandemia. Jerez con 5.923 positivos, Algeciras con 2.764 y la capital con 2.055 son los territorios más afectados.

Este dato no implica, no obstante, que en la actualidad no haya municipios gaditanos libres de covid. Según la misma web, desde hace 14 días no ha enfermado ninguno de los 2.753 habitantes de San Martín del Tesorillo, ni los 671 de Benaocaz, ni los 2.027 de Grazalema y tampoco los 1.387 de Zahara.

Una tercera ola después de Navidad

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha alertado de que después de la Navidad "posiblemente tengamos que abordar una tercera" y la gravedad de esa ola "dependerá de cómo actuemos ahora", durante este puente de diciembre y las fechas navideñas. Por ello, ha pedido "por favor, evitemos al máximo las aglomeraciones y encuentros innecesarios. El esfuerzo que hagamos ahora lo vamos a agradecer", ha dicho.