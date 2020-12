Coronavirus: Cádiz, única provincia andaluza en la que todos sus municipios han registrado casos

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), Cádiz es la única provincia andaluza en la que todas sus localidades han registrado algún caso de coronavirus en ealgún momento desde que comenzó la pandemia.

En el resto de la comunidad, son un total de 28 los municipios que no han contabilizado más de medio año de crisis sanitaria ningún positivo entre sus vecinos. De las localidades que han sorteado a la enfermedad destacan los diez almerienses, seguidos de seis localidades malagueñas, cinco onubenses, cuatro granadinas, una cordobesa, una jiennense y otra sevillana.

En Cádiz, sin embargo, todos sus municipios han terminado sucumbiendo en un momento u otro, siendo Jerez con 5.923 positivos, Algeciras con 2.764 y la capital con 2.055 los territorios más afectados.

Este dato no implica, no obstante, que en la actualidad no haya municipios gaditanos libres de covid. Según la misma web, desde hace 14 días no ha enfermado ninguno de los 2.753 habitantes de San Martín del Tesorillo, ni los 671 de Benaocaz, ni los 2.027 de Grazalema y tampoco los 1.387 de Zahara.

28 municipios libres de covid desde el inicio de la pandemia

La decena de municipios de Almería en los que no se han registrado afectados por coronavirus son Alcudia de Monteagud, Alicún, Benitagla, Lucainena de las Torres, Senés, Velefique, Chercos, Laroya, Suflí y Paterna del Río.

Ninguno de los 355 habitantes de El Guijo, situado en el distrito Córdoba Norte, ha enfermado de coronavirus, misma suerte corren los 615 de Carboneros --localizado en Jaén Norte-- o los 278 de El Madroño, en la Sierra Norte de Sevilla.

En la provincia de Granada no han sumado casos en toda la pandemia Carataunas (con 194 habitantes), Cástaras (249 habitantes), Juviles (una población de 153 personas) y Lobras (con 145 vecinos).

Berrocal, Cumbres de Enmedio, Hinojales, La Nava y Villanueva de las Cruces son los cinco municipios de Huelva que no han detectado contagios. En cuanto a Málaga, no han sumado ningún contagio de coronavirus los municipios de Canillas de Albaida, Salares, Atajata, Benadalid, Faraján y Pujerra.

Sin covid desde hace 14 días

Otras 183 poblaciones andaluzas permanecen libres de coronavirus desde hace 14 días.

En los últimos 14 días no se han dado contagios en 52 municipios de Granada, en 35 de Almería, en 26 de Málaga, en 22 de Huelva, en 18 de Córdoba, en 14 de Sevilla, en 12 de Jaén y en cuatro de Cádiz.

Los 52 municipios granadinos sin coronavirus desde hace dos semanas son Albondón, Albuñol, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Busquístar, Cáñar, Los Guájares, Jete, Lanjarón, Lentegí, Lújar, Murtas, Otívar, Pampaneira, Rubite, Soportújar, Sorvilán, La Taha , Torvizcón, Turón, Ugíjar, Válor, Alamedilla, Albuñán, Aldeire, Beas de Guadix, La Calahorra, Castilléjar, Cortes y Graena, Dehesas de Guadix, Dólar, Gor, Gorafe, Jérez del Marquesado, Lugros, Polícar, Villanueva de las Torres, Beas de Granada, Albuñuelas, Arenas del Rey, Benalúa de las Villas, Calicasas, Dehesas Viejas, Fornes, Gobernador, Játar, Lecrín, Nívar, Píñar, Santa Cruz del Comercio y Zagra.

Alboloduy, Almócita, Alsodux, Beires, Benizalón, Bentarique, Castro de Filabres, Gérgal, Huécija, Nacimiento, Santa Cruz de Marchena, Tabernas, Tahal, Terque, Las Tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo, Albanchez, Alcóntar, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Cóbdar, Líjar, Partaloa, Sierro, Somontín, Urrácal, Vélez-Blanco, Alcolea, Dalías, Enix, Felix y Fondón son los 35 municipios almerienses en los que no ha entrado el virus desde hace 14 días.

La tercera provincia con más municipios sin Covid es Málaga, donde las 26 siguientes localidades no han sumado caso en 14 días: Alcaucín, Alfarnate, Almáchar, Cútar, Sayalonga, Sedella, Viñuela, Istán, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Teba, Villanueva de Algaidas, Macharaviaya, Moclinejo, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Montecorto, Parauta, Serrato, Alozaina, Carratraca y Monda.

Estos 22 municipios onubenses tampoco han registrado contagios: Alájar, Almonaster la Real, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Marines , Puerto Moral, Valdelarco, Escacena del Campo, Manzanilla, El Almendro, Cabezas Rubias, El Granado, San Silvestre de Guzmán.

Respecto a la provincia de Córdoba, los 18 municipios sin Covid son: Palenciana, Zuheros, Cañete de las Torres, Guadalcázar, Obejo, Valenzuela, Villaharta, Los Blázquez, Conquista, Espiel, Fuente la Lancha, La Granjuela, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey y Villaralto.

Castilleja de Guzmán, Castilleja del Campo, Aguadulce, Lora de Estepa, Arroyomolinos de León, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, El Garrobo, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto, Coripe y El Palmar de Troya son los 14 municipios sevillanos sin coronavirus desde hace dos semanas.

En cuanto a Jaén, allí permanecen sin Covid desde hace 14 días los siguientes 12 municipios: Santiago de Calatrava, Cambil, Campillo de Arenas, Noalejo, Chiclana de Segura, Navas de San Juan, Canena, Génave, Hinojares, Hornos, Larva y Villarrodrigo.

