Netanyahu afirma que dar un Estado a los palestinos es “invitar a una guerra”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que dar un Estado independiente a los palestinos “es invitar a una guerra futura y a una guerra segura”, algo a lo que hoy en día, añadió, “el público israelí se opone enérgicamente”.

“Los palestinos no buscan crear un Estado. Buscan destruirlo. Por eso se opusieron al movimiento nacional judío para crear estados, llamado sionismo”, afirmó Netayahu, haciendo una amalgama entre los palestinos que prosiguen la lucha armada y los que admiten la existencia de Israel.

Netanyahu hizo esta declaración en una rueda de prensa con medios extranjeros en Jerusalén –la primera de este tipo en un año– en la que habló de la decisión de su Gobierno de extender su operación militar a la totalidad de la Franja de Gaza.

“Si quieren vivir aquí junto a nosotros, tienen que dejar de buscar nuestra destrucción y darles un Estado independiente con todos los lujos es invitar a una guerra futura y a una guerra segura”, indicó.

Netanyahu también aseguró que Israel lanzará “muy pronto” su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave (conocidos como la zona de Mawasi), que considera los dos últimos bastiones de Hamas en la Franja.

La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas “zonas de seguridad”, cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará “comida, agua y atención médica”. En julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir “campos de concentración” de facto.

El mandatario no detalló cuándo el Ejército forzará estos desplazamientos, si bien sí señaló que por el momento el objetivo es movilizar a la población de uno de estos “bastiones”, la ciudad de Gaza.

“El plazo que hemos fijado para esta actuación es muy pronto. Quiero decir, primero vamos a permitir que se establezcan las zonas seguras, instalaciones a las que llevar a la población civil de la ciudad de Gaza para que pueda salir, igual que salieron de Rafah (sur)”, anunció.

Israel designó Rafah como la ciudad a la que la población tenía que evacuar hasta que, el 6 de mayo de 2024, el Ejército lanzó una operación contra ella, forzando el desplazamiento de los 1,4 millones de personas que allí se refugiaban (de una población de 2,1 millones) hacia las costas sureñas de Mawasi y otros puntos de Gaza.

El mandatario asemejó dicho desplazamiento al que Israel busca promover ahora, asegurando que entonces les llevó entre seis y ocho días movilizar a quienes se refugiaban en esta ciudad, fronteriza con Egipto.

“El jueves, el gabinete israelí de seguridad instruyó al Ejército para que desmantele los dos bastiones restantes de Hamas en la ciudad de Gaza y los campamentos del centro”, confirmó Netanyahu, exponiendo tras de sí un mapa del enclave en el que se señalaban la capital y la franja unida a la costa en el centro y sur del enclave, conocida como Mawasi.

Netanyahu aseguró que Israel controla militarmente entre el 70 y el 75% de Gaza, si bien la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) eleva la cifra hasta al 86,3%, teniendo en cuenta tanto las zonas bajo control militar como aquellas bajo órdenes de evacuación.