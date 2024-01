La mejora de los accesos y la electrificación de los muelles, entre las inversiones de la APBA para 2024

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invertirá 103 millones de euros durante el recién iniciado año 2024 en mejoras enmarcadas en el Plan de Empresa 2023-2027. El proyecto para la ampliación del Muelle de Galera, la conservación del dique exento o la mejora de los pantalanes de la dársena de El Saladillo forman parte de las iniciativas previstas.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha desgranado las partidas más relevantes programadas durante la presentación del balance de actividad de 2023, de las que 14,7 millones se destinarán a proyectos de accesibilidad ferroviaria en la última milla (1,4 millones), en la zona de servicio (6,5 millones) y el acceso sur (6,8 millones). Otros 12,4 millones de euros se destinarán a las infraestructuras, entre ellas las ya citadas, así como 9,4 millones de euros más para proyectos relacionados con la seguridad.

La sostenibilidad, con iniciativas para electrificar los muelles, abarcarán un monto de 17,4 millones de euros en inveriones junto con otros 4,4 para digitalización e innovación.

"Todas estas actuaciones buscan ser más competitivos tanto en el lado tierra como en el mar", ha apuntado Landaluce como uno de los objetivos estratégicos para 2024, entre los que también ha citado la habilitación de un fondeadero exterior a la Bahía de Algeciras para incrementar la capacidad de respuesta del Puerto y la seguridad marítima.

Normalidad en el PCF

La actividad en el Puesto de Control Fronterizo (PCF), fundamental para canalizar el trasiego de mercancías de todo tipo por el Puerto de Algeciras, se ha normalizado durante el año 2023 frente a la "preocupante" situación que se atravesaba hace ahora un año.

"De hecho, la fluidez es tal que en Navidad se han incrementado en un 26% las inspecciones sin mayor incidencia gracias a un refuerzo con cuatro inspectores. Esta mejora es fruto de la insistencia y del trabajo conjunto con las administraciones", ha valorado Landaluce.

Para la APBA, el PCF ha pasado a ser un factor neutral (antes negativo por los retrasos) si bien el objetivo de la administración portuaria pasa por considerarlo una fortaleza. Así, el Puerto pretende incentivar cuestiones como la preevaluación documental de la carga que llega a las instalaciones en portacontenedores, la deslocalización de expedientes a otros PCF con menor carga de trabajo y el refuerzo de la plantilla.

La Autoridad Portuaria, asimismo, tiene en proyecto una ampliación de la zona de inspección vegetal para dotarla de 18 puertas más que, sumadas a las 12 actuales, eleven a 30 las bahías para el control de este tipo de mercancías. El proyecto se encuentra redactado, a la espera de la autorización de los distintos departamentos estatales, con el fin de ejecutar las obras entre este año y 2025.

Otras mejoras para el servicio puestas en marcha por el Puerto se centran en la creación de una nueva plataforma digital y en el intercambio de expedientes entre inspectores, según Landaluce.

Control del CO2 y ETS

Para el presidente de la APBA, la entrada en vigor del reglamento ETS de control de las emisiones de dióxido de carbono al tráfico marítimo en la Unión Europea (el pasado 1 de enero) supone un elemento de preocupación frente a los puertos de terceros países que captarán parte de los desvíos de las navieras para evitar la aplicación de la norma.

Una vez más, Gerardo Landaluce ha enfatizado la "incoherencia" de la legislación comunitaria y ha avanzado que 2024 será un año en el que el Puerto de Algeciras, junto con otros puertos nacionales y de la UE (Italia o Malta) seguirán trabajando por reclamar cambios en la normativa.

"La UE no ha escuchado al sector portuario. Más que en contra de la legislación, pedimos una correcta entrada en vigor. Los puertos no son el problema, sino parte de la solución. La normativa no debe lesionar los intereses de los puertos y la UE, que debe tener en los puertos un factor de competitividad y fortaleza", ha reflexionado el máximo responsable de la administración del Puerto.

Landaluce ha avanzado que en 2025 concluirá la alianza 2M (Maersk y MSC) de manera que durante 2024 se producirá una reestructuración de las rutas. Un momento que, no ha ocultado Landaluce, las navieras aprovecharán para buscar posibles escalas en puertos ajenos a la UE para eludir la normativa.