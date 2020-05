El barco portacontenedores más grande del mundo no será profeta en su tierra, al menos de momento. El HMM Algeciras cruzará el Estrecho de Gibraltar en los próximos días pero sin realizar escala en el Puerto de Algeciras. El buque tendrá su primera parada en Europa dentro de su viaje inaugural en el puerto holandés de Róterdam, el próximo 3 de junio.

El coronavirus ha dado al traste con la aspiración de que el HMM Algeciras tocara tierra por primera vez en Europa en el Puerto de la ciudad, tal y como estaba previsto inicialmente. El consorcio de armadores The Alliance, al que pertenece la naviera Hyundai Merchant Marine (propietaria del megabuque) ha reestructurado temporalmente el servicio FE-4 en el que se integra este gigante del mar.

Durante varias semanas, esta ruta Asia-Europa que habitualmente escala en Algeciras (en la terminal de TTI Algeciras) no tocará suelo español. Será así al menos entre las semanas 19 a la 26 de este año 2020, lo que abarca desde el 4 de mayo al 28 de junio.

Todo apunta, por tanto, a que si el mercado recupera su pulso tras la pandemia y la compañía recupera la regularidad en sus servicios, Algeciras vuelva a ser puerto de recalada.

La dársena holandesa ya espera la llegada del barco, con una capacidad nominal de 23.964 contenedores. Tiene 399,9 metros de eslora y 61 metros de manga, con un calado de 33,2 metros, y fue botado el pasado 23 de abril. Dos días después, el 25 de abril, zarpó desde Qingdao (China) e hizo escalas en Busan (Corea del Sur) y en los puertos chinos de Ningbo, Shangái y Yantian antes de cruzar el Canal de Suez.

HMM Algeciras, the largest container ship worldwide, on its way to Rotterdam. On Wednesday 3 June, Around 2 p.m., the vessel will be mooring at Rotterdam World Gateway (RWG) in Amaliahaven. Read more: https://t.co/GSg90au29o #container #RotterdamMakeItHappen #containership pic.twitter.com/65KF6sKp74