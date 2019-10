Algeciras recibe al 'MSC Isabella', el cuarto de los portacontenedores más grandes del mundo

Una nueva escala de un coloso del mar. La terminal de contenedores de APM Terminals del Puerto de Algeciras opera este lunes con el buque MSC Isabella, el cuarto de la serie Panamax-24 de la naviera MSC y considerados, a día de hoy, como los de mayor capacidad nominal del mundo.

Cada uno de los barcos de esta serie puede cargar hasta 23.656 contenedores en 24 filas, una más que la generación precedente de megabuques. El MSC Isabella llegó en la tarde del domingo y se situó, con siete grúas en operaciones, en el tramo norte del muelle Juan Carlos I para ser sometido a labores de carga y descarga antes de proseguir su ruta hacia Singapur.

Pero no será el último. Esta misma semana, el miércoles, está prevista la escala en Algeciras del MSC Arina, otro de los once megabuques gemelos encargados por MSC para cubrir sus principales rutas comerciales. De estos once, siete ya están en operaciones comerciales, otros dos en astilleros y los dos restantes, en construcción. Y de ellos, cuatro ya han escalado en la ciudad.

En el caso de las operaciones de Algeciras, los portacontenedores llegan en el servicio que enlaza los muelles entre el extremo oriente y el norte de Europa para la naviera en un servicio conjunto con Maersk dentro de la alianza 2M.

El MSC Isabella se une a las operaciones ya efectuadas por el MSC Gülsün, el pasado 13 de agosto; el MSC Mina, el 4 de septiembre, y el MSC Samar, el 13 de septiembre.

La serie Panamax-24 se completa con los barcos MSC Leni y MSC Mirella, ya operativos; el MSC Mia y el MSC Nela, ya en astilleros con pabellón y matrícula asignados, así como los MSC Febe y MSC Sixin, en construcción.